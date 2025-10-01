Διάκριση για τον Αιτωλικιώτη δρομέα Παναγιώτη Κατσάρη σε αγώνα δρόμου στο Άργος
Διάκριση και δεύτερη θέση για τον δρομέα από το Αιτωλικό, Παναγιώτη Κατσάρη σε αγώνα δρόμου στο Άργος.
Στον "8ο Δρόμο κάστρου Άργους 10.500μ." Αγωνίστηκε ο αθλητής από το Αιτωλικό την Κυριακή 28/9 και απέσπασε την δεύτερη θέση γενικής κατάταξης ανάμεσα σε 80 αθλητές και 4' δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο, σε έναν αγώνα με δύσκολο τερέν λόγω της βροχής και με 300 μέτρα υψομετρικής διαφοράς.
Τρεις πρώτοι νικητές:
- Ι.Κανελλόπουλος 41:07", (Ίκαρος Πατρών)
- Π.Κατσάρης 41:11", (Α.Σ.Δ Αιτωλικού)
- Π.Τζαναβάρας 42:20", (Α.Ο.Δ.Κ. Εφυραίοι Ωκύποδες)
Δείτε φωτογραφίες: