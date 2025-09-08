Διακοπή ρεύματος στο Μεσολόγγι την Τετάρτη 10.09 - Σε ποιες περιοχές

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα γίνει στο Μεσολόγγι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα οι κάτοικοι του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου πρέπει να γνωρίζουν ότι η διακοπή θα γίνει μεταξύ 08.00 και 11.00 το πρωί.

Συγκεκριμένα η διακοπή θα γίνει στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου από S/M ΑΒ Βασιλόπουλο έως και το ΚΤΕΟ, στο Συνοικισμό Μεσολογγίου, στην οδός Μάνας, στα Σφαγεία, στα LIDL, στο Γηροκομείο και στο 2ο Γενικό Λύκειο ότι, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας την Τετάρτη 10/09/2025 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος από 08:00 έως 11:00.