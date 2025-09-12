Διακοπή νερού στον Αστακό λόγω εργασιών σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης

Διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί στον Αστακό, λόγω σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης στην κεντρική δεξαμενή.

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και επισκέπτες της Κοινότητας Αστακού ότι την Δευτέρα 15/09/2025 θα ξεκινήσει η σύνδεση του νέου δικτύου ύδρευσης Αστακού στην κεντρική δεξαμενή (θα γίνουν παρεμβάσεις και στην δεξαμενή στο ΣΜΑ).
Ως εκ τούτου θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης (εκτίμηση του αναδόχου του έργου για 2 - 2,5 ημέρες). Στο διάστημα αυτό θα διατίθεται νερό με υδροφόρες.
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.

12 Σεπ 2025

