Διακοπή νερού στις Δημοτικές Κοινότητες Μακρυνείας – Αρακύνθου για εργασίες στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης

Διακοπή νερού θα υπάρξει αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις Δημοτικές Κοινότητες Μακρυνείας – Αρακύνθου, για την υλοποίηση της 8 ης φάσης των εργασιών στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης.

Η ανακοίνωση:

Από τη ΔΕΥΑA ανακοινώνεται ότι αύριο Πέμπτη 13-11-2025 και από ώρα 09:00 το πρωί έως 18:00 το απόγευμα θα γίνει διακοπή νερού στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης των Δημοτικών Ενοτήτων Μακρυνείας – Αρακύνθου.

Θα επηρεαστούν, με διακοπή ή έλλειψη νερού, οι ευρύτερες περιοχές και οι οικισμοί των Τοπικών Κοινοτήτων: Αγίου Ανδρέα, Δαφνιά, Τριχωνίου, Γαβαλούς, Γραμματικούς, Ματαράγκας, Παπαδάτων, Κάτω Κερασόβου, Ζευγαρακίου, και, η Τ.Κ. Κλεισορρευμάτων.