Διακοπή νερού στις Δημοτικές Ενότητες Μακρυνείας και Αρακύνθου αύριο Πέμπτη (6/11)

Διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί στις Δημοτικές Ενότητες Μακρυνείας και Αρακύνθου, αύριο Πέμπτη (6.11.25), στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΥΑΑ.

Η ανακοίνωση:

Από τη ΔΕΥΑΑ ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο ΕΡΓΑΣΙΩΝ αύριο ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025 και από ώρα 09:00 το πρωί μέχρι το απόγευμα θα γίνει διακοπή νερού στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης των Δημοτικών Ενοτήτων Μακρυνείας – Αρακύνθου.

Θα επηρεαστούν, με διακοπή ή έλλειψη νερού, οι ευρύτερες περιοχές και οι οικισμοί των Δημοτικών Κοινοτήτων: Γαβαλούς, Γραμματικούς, Ματαράγκας, Παπαδάτων, Κάτω Κερασόβου, Ζευγαρακίου, και η Δ.Κ. Κλεισορρευμάτων.

Η ΔΕΥΑΑ ζητά την κατανόηση των κατοίκων και συνιστά την έγκαιρη λήψη μέτρων για την κάλυψη των βασικών αναγκών κατά τη διάρκεια της διακοπής.