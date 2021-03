Διαιτητής στη Βουλγαρία έληξε το ματς κι έφυγε τρέχοντας για να μην τον δείρουν

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε γήπεδο στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της 4ης κατηγορίας με τον διαιτητή να σφυρίζει τη λήξη του αγώνα προκειμένου να αποφύγει το λιντσάρισμα των παικτών

Με σκηνικό βγαλμένο από ταινία μοιάζουν όλα όσα διαδραματίστηκαν σε αναμέτρηση της 4ης κατηγορίας της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, μία κίτρινη κάρτα για σκληρό φάουλ έγινε αφορμή για να τελειώσει πρόωρα το ματς, καθώς οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή πριν τον πάρουν στο κυνήγι.

Ο ρέφερι αφού έκανε ένα ελαφρύ σπριντ, σταμάτησε κοντά στην έξοδο του γηπέδου, σφύριξε τη λήξη πριν την ώρα της και το έβαλε στα πόδια, με τους παίκτες να ακολουθούν μαινόμενοι.

An unbelievable moment in the Bulgarian fourth tier 😳

A match was abandoned after the referee was chased from the pitch by players and officials pic.twitter.com/6n4hZSzG2j

