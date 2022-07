Διαγωνισμός για την οριοθέτηση του ποταμού Ίναχου

Στη δημοπράτηση του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης, που αφορά την οριοθέτηση του ποταμού Ίναχου προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο (With the contribution of the LIFE Programme of the European Union and the Green Fund) και η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια από τις τρεις πιλοτικές δράσεις του έργου LIFE-IP AdaptinGR που υλοποιεί η ΠΔΕ στο πλαίσιο συμμετοχής της στο συγκεκριμένο έργο.

Η πιλοτική δράση αφορά σε Τεχνική Μελέτη – Μελέτη Οριοθέτησης του ποταμού (για τα τμήματα αυτού, συνολικού μήκους περίπου 5 χλμ, όπου δεν έχει λάβει χώρα η εν λόγω διαδικασία κατά το παρελθόν), καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών θα γίνει και η εκπόνηση της Οριστικής μελέτης Υδραυλικών έργων, η οποία θα αφορά στις θέσεις που θα προκύψουν από τις παραπάνω μελέτες.

Τα αποτελέσματα των δράσεων και πιλοτικών έργων της Π.Δ.Ε. θα αποτελέσουν «καλά παραδείγματα», με μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειριών και αποτελεσμάτων, σε άλλες περιφέρειες και δήμους, που αντιμετωπίζουν παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, και καθιστά την υλοποίησή τους από την ΠΔΕ πιλοτικό οδηγό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε Περιφερειακό επίπεδο.

Στη δράση πρόκειται να υλοποιηθεί, πιλοτικά, μελέτη επεξεργασίας κλιματικών δεδομένων σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο θα παρέχει κλιματικά δεδομένα για δύο μελλοντικές περιόδους και για κάθε ένα από τα 3 σενάρια μετριασμού της κλιματικής αλλάγής (RCPs).

Με αυτό τον τρόπο η υδρολογική μελέτη στο επίμαχο τμήμα του ποταμού (14χλμ), που θα μελετηθεί, θα παρέχει δεδομένα κλιματικών δεικτών για τις μελλοντικές περιόδους, ώστε στη φάση της υδραυλικής μελέτης να διαστασιολογηθούν τα προτεινόμενα έργα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανθεκτικά στις έντονες μεταβολές των συνθηκών λόγω κλίματος.

Η ενσωμάτωση μιας τέτοιας μεθοδολογίας-μελέτης επεξεργασίας κλιματικών δεδομένων στις διαδικασίες οριοθέτησης τμημάτων ποταμού συνιστά πιλοτική εφαρμογή και αναμένεται στη συνέχεια να βρει εφαρμογή σε ανάλογες μελέτες στον Ελληνικό χώρο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρος Δημητρογιάννης ανέφερε:

«Τα τελευταία χρόνια οι έντονες βιοκλιματικές αλλαγές, σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα μεταξύ αυτών και έντονες βροχοπτώσεις, έχει ως συνέπεια σε αρκετά σημεία τα νερά του ποταμού Ίναχου να έχουν προκαλέσει διαβρώσεις της κοίτης και να απειλούν δρόμους και αγροικίες.

Η οριοθέτηση του ποταμού Ίναχου αποτελεί βασική παράμετρο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, εφόσον έτσι προσδιορίζεται η κοίτη του ποταμού και το πλάτος της ζώνης που απαιτείται για την κατασκευή των απαραίτητων υδραυλικών αντιπλημμυρικών έργων.

Παράλληλα, αποτελεί το συγκεκριμένο έργο και οδηγό για τα επόμενα περιβαλλοντικά έργα που θα υλοποιηθούν μέσω των αυξημένων κονδυλίων που αφορούν το περιβάλλον, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο έργο είναι και από τα ελάχιστα τέτοιας κατηγορίας πανελλαδικά».

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού