Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας, μια ετήσια πολιτιστική διοργάνωση που δίνει βήμα σε επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες κινηματογραφιστές, ανοίγει ξανά τις πόρτες του σε όσους θέλουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από την κάμερα.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office, σε συνδιοργάνωση με την Karan Creative Media, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Karan Prashar. Διεξάγεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της εταιρείας Rentphotovideo.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει τη μοναδικότητα της Δυτικής Ελλάδας μέσα από τον κινηματογράφο, φωτίζοντας στοιχεία όπως ο πολιτισμός, η ιστορία, η φύση, αλλά και οι σύγχρονες κοινωνικές και τουριστικές διαστάσεις της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, προωθείται η δημιουργικότητα και η σύνδεση του κινηματογράφου με την τοπική ταυτότητα.

Η περσινή διοργάνωση ανέδειξε νικητή έναν μαθητή – αποδεικνύοντας ότι η έμπνευση δεν έχει όρια και ότι ο διαγωνισμός αποτελεί μια πλατφόρμα όπου όλοι μπορούν να εκφραστούν, ανεξαρτήτως εμπειρίας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ταινίες από νέους δημιουργούς και μαθητές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν το ταλέντο τους και να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή της Δυτικής Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες και αφορά:

● Επαγγελματίες κινηματογραφιστές

● Ερασιτέχνες δημιουργούς, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο – από επαγγελματική κάμερα μέχρι κινητό τηλέφωνο.

Οι ταινίες μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε είδος (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation), με μέγιστη διάρκεια τα 20 λεπτά, και να αναδεικνύουν πτυχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τοποθεσίες, φύση, πολιτισμός, ιστορία, γαστρονομία, τρόπος ζωής).

Οι καλύτερες ταινίες θα βραβευτούν με χρηματικά έπαθλα, υπηρεσίες επαγγελματικού εξοπλισμού και συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς του χώρου, δίνοντας ώθηση στη συνέχεια της καλλιτεχνικής πορείας των δημιουργών.

Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ταινία τους έως τις 10 Οκτωβρίου 2025 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του διαγωνισμού.

Οι ταινίες που θα ξεχωρίσουν θα παρουσιαστούν σε ειδικές εκδηλώσεις και προβολές στους δήμους της Περιφέρειας, με την παρουσία κοινού, επαγγελματιών του χώρου και εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από καταξιωμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου και της κριτικής, θα επιλέξει τις ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή απονομής με προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις.

📌 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής και την υποβολή ταινιών επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες :

🔗FilmFreeway: https://filmfreeway.com/WesternGreeceShortFilmCompetition

🌐 Ιστοσελίδα: filmcall.karan-media.gr

📧 Email: filmcall@karan-media.gr