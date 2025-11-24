Διαγωνισμός χριστουγεννιάτικης βιτρίνας και εξωτερικής όψης κτηρίου στο Δήμο Αμφιλοχίας

Διαγωνισμός καλύτερης χριστουγεννιάτικης βιτρίνας και εξωτερικής όψης κτηρίου θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αμφιλοχίας. Διαβάστε πώς μπορείτε να πάρετε μέρος.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Ο Δήμος Αμφιλοχίας και ο Εμπορικός Σύλλογος ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα Χριστούγεννα δίνοντας στην πόλη αλλά και στα χωριά μας ένα πολύ όμορφο και γιορτινό σκηνικό, διοργανώνοντας τον πρώτο διαγωνισμό για τον πιο καλαίσθητο και ευφάνταστο στολισμό βιτρίνας και εξωτερικής όψης κτηρίου επιχείρησης.

Στόχος είναι η προβολή και ενίσχυση της αισθητικής της τοπικής αγοράς και η δημιουργία μιας γιορτινής ατμόσφαιρας, ενθαρρύνοντας τα καταστήματα να διακοσμήσουν τις βιτρίνες τους με χριστουγεννιάτικο πνεύμα, προσφέροντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές μια ευχάριστη εμπειρία.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

1. Ο διαγωνισμός αφορά όλους τους επιχειρηματίες εμπορικών καταστημάτων, καθώς και τους επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αμφιλοχίας

2. Η διάρκειά του είναι μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2025

Η συμμετοχή γίνεται με την αποστολή φωτογραφιών (3 ο ανώτερος αριθμός) -οι οποίες θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες, σε ικανοποιητικά pixels -της βιτρίνας ή της εξωτερικής όψης καταστήματος – επιχείρησης στο email με συνοδευτικό κείμενο με το Όνομα της Επιχείρησης, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, τηλέφωνο, διεύθυνση και θέμα στολισμού (αν υπάρχει)

-Δήλωση συμμετοχών στο:

– xristougenna@dimosamfilochias.gr

-Δημοσίευση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, instagram), χρησιμοποιώντας το hashtag #amfilochiachristmas

Τις φωτογραφίες θα αξιολογήσουν στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής.

– Η επιτροπή που θα κρίνει τις βιτρίνες αποτελείται από το μέλος του Επιμελητηρίου, κο Ρόμπολα Γεώργιο, τον σκηνοθέτη κο. Νώντα Σαρλή και τη ζωγράφο κ. Αργυρώ Φιλίππου.

– Τα κριτήρια αξιολόγησης θα περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία, την απήχηση στα social media και τη συνολική αισθητική της βιτρίνας.

– Θα βραβευτούν οι 3 καλύτερες με χρηματικά βραβεία 500, 300 και 200 ευρώ

– Πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να λάβετε από την Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Φίλου Ειρήνη στο τηλ. 6972514107

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε τόσο στη δημιουργία γιορτινής ατμόσφαιρας και διάθεσης όσο και στην τόνωση της τοπικής αγοράς που έχει τόση ανάγκη.

Καλές γιορτές και καλές δουλειές σε όλα τα καταστήματα του Δήμου μας!