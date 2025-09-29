Διαγνώστηκε με κορονοϊό o Γιάννης Αντετοκούνμπο

Διαγνώστηκε με κορονοϊό o Γιάννης Αντετοκούνμπο
Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, χάνοντας έτσι την αρχή της προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς.

 

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για το ξεκίνημα στη νέα σεζόν του NBA, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα χάσει τη media day της ομάδας. Ο σούπερ σταρ των Μπακς που οδήγησε την Εθνική στο χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νόσησε με κορονοϊό και δεν έχει ταξιδέψει ακόμα στο Μιλγουόκι, έτσι δε θα παρευρεθεί στη media day της ομάδας, όπως ενημέρωσε ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ.

Ωστόσο υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου από απόσταση, μέσω Zoom.

Πηγή: gazzetta.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Λάουρα Κοβέσι: Στην Αθήνα η Ευρωπαία εισαγγελέας - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Λάουρα Κοβέσι: Στην Αθήνα η Ευρωπαία εισαγγελέας - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Αθήνα, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης την Τετάρτη, εν μέσω ερευνών για διαχείριση κοινοτικών πόρων καθώς και τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

29 Σεπ 2025

Ετικέτες: Γιάννης Αντετοκούνμπο, ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;