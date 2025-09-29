Διαγνώστηκε με κορονοϊό o Γιάννης Αντετοκούνμπο

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, χάνοντας έτσι την αρχή της προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για το ξεκίνημα στη νέα σεζόν του NBA, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα χάσει τη media day της ομάδας. Ο σούπερ σταρ των Μπακς που οδήγησε την Εθνική στο χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νόσησε με κορονοϊό και δεν έχει ταξιδέψει ακόμα στο Μιλγουόκι, έτσι δε θα παρευρεθεί στη media day της ομάδας, όπως ενημέρωσε ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ.

Giannis Antetokounmpo will not be present at Bucks Media Day after testing positive for COVID, per GM Jon Horst. pic.twitter.com/MRFN5Ffxy0

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 29, 2025

Ωστόσο υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου από απόσταση, μέσω Zoom.

Πηγή: gazzetta.gr