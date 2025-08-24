Διαφαίνεται καθυστέρηση στις πληρωμές του ΟΣΔΕ και ο κόσμος ήδη «βράζει»…

Το γεγονός ότι σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας οι πολίτες «βράζουν» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το γεγονός ότι αετονύχηδες και ευνοούμενοι πήραν ως επιδοτήσεις χρήματα που δεν δικαιούνται στερώντας τα επί της ουσίας από αγρότες και κτηνοτρόφους που πραγματικά παράγουν είναι γνωστό.

Όμως ο αγροτικός κόσμος οργίζεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός είναι ορατό το ενδεχόμενο φέτος οι πληρωμές των επιδοτήσεων να καθυστερήσουν πάρα πολύ…. Ο λόγος;

Το σύστημα υποβολής των δηλώσεων του ΟΣΔΕ σέρνεται… και συνεχώς εντοπίζονται νέα προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος, με αποτέλεσμα χιλιάδες αγρότες να αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των δηλώσεών τους, αντιμετωπίζοντας συνεχώς νέα προβλήματα. Τη στιγμή μάλιστα που η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ εκπνέει στις 29 Αυγούστου. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι μέχρι και 21 Αυγούστου, οι οριστικοποιημένες δηλώσεις έφταναν περίπου τις 430.000, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 70% των περσινών, οι οποίες έφτασαν περίπου τις 630.000.

Eξ’ αιτίας δε της καθυστέρησης που παρατηρείται εκτιμάται πως όχι μόνο θα καθυστερήσουν οι πληρωμές των αγροτών, αλλά θα είναι και περιορισμένος ο χρόνος για τους διασταυρωτικούς ελέγχους, που βέβαια μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε άλλο παρά αυτό πρέπει να συμβεί…

Το πολιτικό πρόβλημα λοιπόν για την κυβέρνηση από τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων επί του παρόντος δεν φαίνεται να αμβλύνεται… Γιατί, ακόμη κι αν επιστραφούν τα κλεμμένα από τους αετονύχηδες, οι πραγματικοί παραγωγοί δεν βλέπουν τα δικά τους προβλήματα να λύνονται...

Εφημερίδα Συνείδηση