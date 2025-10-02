ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ: «Χάιντι, το κορίτσι των βουνών» - Με οργανωμένες παραστάσεις ξεκινάει η Παιδική Σκηνή

Η Παιδική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου επέλεξε να παρουσιάσει φέτος για τους μικρούς μας φίλους το παγκοσμίως γνωστό και διαχρονικό μυθιστόρημα της Γιοχάνα Σπίρι «Χάιντι, το κορίτσι των βουνών».

Πρόκειται για ένα κλασικό μυθιστόρημα, αγαπημένο από γενιές παιδιών και ενηλίκων, το οποίο μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια παράσταση που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η θεατρική διασκευή αναδεικνύει αξίες όπως η ανθρωπιά, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η αγάπη για τη φύση, η ψυχική δύναμη, καθώς και η αξία της αγάπης και της φιλίας.

Μια ιστορία τρυφερότητας, αγάπης και ελευθερίας

Η παράσταση «Χάιντι, το κορίτσι των βουνών» ζωντανεύει στη σκηνή το έργο της Γιοχάνα Σπίρι, μια ιστορία τρυφερότητας, αγάπης και ελευθερίας. Η μικρή Χάιντι, έχοντας χάσει τους γονείς της, οδηγείται από τη θεία της στα βουνά για να ζήσει με τον παππού της, έναν άνθρωπο απομονωμένο από τον κόσμο. Με την αθωότητα και τη χαρά της καταφέρνει να τον αγγίξει και να τον μεταμορφώσει. Στη νέα της ζωή δένεται με τη φύση και τον φίλο της, τον βοσκό Πέτερ, μέχρι που η θεία της την παίρνει στην πόλη, όπου δημιουργεί έναν νέο ισχυρό δεσμό με τη μικρή Κλάρα. Η ιστορία κορυφώνεται με την επιστροφή στα βουνά, όπου η αγάπη, η φιλία και η δύναμη της φύσης φανερώνουν την ικανότητά τους να θεραπεύουν και να οδηγούν στην αληθινή ευτυχία.

Σε ποιους απευθύνεται

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και σε μαθητές της Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Οι οργανωμένες πρωινές παραστάσεις για τους μαθητές της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης ξεκινάει 20 Οκτωβρίου έως 28 Νοεμβρίου 2025.

Δηλώσεις συμμετοχής σχολείων, γίνονται καθημερινά στα τηλ.: 26413 – 60606, 26410-21158 & 26410-46452, ώρες γραφείου.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ. θα δοθούν παραστάσεις για το κοινό.