ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου: Το πρόγραμμα της θεατρικής περιόδου 2025-26 "ΘΕΑΤΡΟ-ΕΞΟΔΟΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ"

Το πρόγραμμα της θεατρικής περιόδου 2025-26, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., παρουσιάστηκε χθες (24.10.25) στο Αγρίνιο με τίτλο "ΘΕΑΤΡΟ-ΕΞΟΔΟΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ", από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Λευτέρη Γιοβανίδη.

200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Μια σημαντική επέτειος πλησιάζει. Μια επέτειος βαθιά χαραγμένη στην ιστορία του τόπου μας, γεμάτη συμβολισμούς και διδάγματα. Από αυτές που δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Ένα ορόσημο ηρωισμού, πίστης και αυτοθυσίας, αλλά και μια πράξη απόγνωσης, μια κραυγή για ζωή και ελευθερία που ξεπερνά φόβους και αναστολές.

Ως Δημοτικό Θέατρο, καλούμαστε να εμπνευστούμε από αυτήν την ιστορική στιγμή και να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημά της, πέρα από τη μνήμη και το καθιερωμένο αφήγημα. Ειδικά σε μια εποχή αβεβαιότητας και εσωτερικής σύγχυσης οφείλουμε να αναρωτηθούμε τι σημαίνει Έξοδος σήμερα για όλους εμάς; Ποια είναι η δική μας Έξοδος; Πώς μπορούμε να την τολμήσουμε;

Να την ονειρευτούμε; Να μιλήσουμε για:

ΕΞΟΔΟ από τους φόβους μας

ΕΞΟΔΟ από την αδράνεια και την απραξία

ΕΞΟΔΟ από τους ρόλους που μας περιορίζουν

ΕΞΟΔΟ από τις ταμπέλες που μας έχουν κολλήσει

ΕΞΟΔΟ από τις σιωπές μας

ΕΞΟΔΟ προς την αυτογνωσία, τον αυτοσεβασμό

ΕΞΟΔΟ προς τη ζωή, την αλήθεια, το φως

Φέτος, το θέατρο της πόλης μας αφιερώνει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του και βάζει σύνθημά του αυτήν την έννοια. Να μιλήσουμε για μια Έξοδο που δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν. Που δεν είναι μόνο μνήμη, αλλά και πράξη. Που δεν αφορά μόνο ήρωες, αλλά κάθε έναν από εμάς.

Να αφηγηθούμε ιστορίες που μιλούν για την απελευθέρωση, την αλλαγή, την εσωτερική ή εξωτερική επανάσταση. Ιστορίες που μας καλούν να δούμε τη δική μας ζωή αλλιώς, ως μια ενεργή πολιτική πράξη. Ιδέες που έχουν χαθεί αρκετά από τον άνθρωπο της σημερινής εποχής. Σήμερα, η έξοδος μπορεί να είναι μια επανάσταση μικρή ή μεγάλη, δηλαδή μια αλλαγή, μια απόφαση.

Γιατί κάπου μέσα μας, όλοι έχουμε ανάγκη μία Έξοδο.

Λευτέρης Γιοβανίδης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔηΠεΘε Αγρινίου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025 – 2026

ΘΕΑΤΡΟ

13 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου

Γιώργος Νανούρης

Η Δούκισσα της Πλακεντίας

Η εξαιρετική πρωταγωνίστρια Μαρία Κίτσου ενσαρκώσει τη ζωή μιας πολύ ιδιαίτερης γυναίκας, της Σοφίας ντε Μαρμπουά, που έμεινε γνωστή ως η Δούκισσα της Πλακεντίας.

Σκηνοθεσία – Κείμενο: Γιώργος Νανούρης

Ερμηνεία: Μαρία Κίτσου

5 Φεβρουαρίου

Γιώργος Χριστοδούλου

Σταθμός Ω

Μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρουγια την απώλεια, τη συνενοχή και τη συγχώρεση,που εμπνέεται από τη ραψωδία Ω της Ιλιάδας.

Σκηνοθεσία – Κίνηση: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Παίζουν: Ζωή Κουσάνα, Παναγιώτης Παντέρας, Στέφανος Πίττας, Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ), Αλεξάνδρα Χασάνι

12 Φεβρουαρίου – 22 Φεβρουαρίου

Κάρλο Γκολντόνι

Υπηρέτης Δυο Αφεντάδων

Το αριστούργημα του μεγάλου Ιταλού κωμωδιογράφου ζωντανεύει όπως δεν το έχετε ξαναδεί: διασκευασμένο θεατρικά και γλωσσικά, μιλά αγρινιώτικα, με τη χαρακτηριστική τραχιά μουσικότητα και την τρυφερή ειρωνεία της τοπικής μας διαλέκτου.

Μετάφραση – Διασκευή: Δώρα Τριανταφύλλου

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Γιούλη Μαρούση

και ένας θίασος από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς του Δήμου Αγρινίου

27 Φεβρουάριου – 8 Μαρτίου

Σεσκ Γκέι

Οι γείτονες από πάνω

Συμπαραγωγή με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Μια ατακαδόρικη απολαυστική κωμωδία, που καυτηριάζει σχέσεις βυθισμένες στη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Νικολέτα Φιλόσογλου

Παίζουν: Γιώργος Καύκας, Σμαράγδα Κάκκινου, Μάρω Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

17 Απριλίου – 3 Μαΐου

Κωνσταντίνος Σαμαράς

Ελιά – Καπνός – Παναιτωλικός

Συμμετέχοντας στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ιστορικού Παναιτωλικού Γυμναστικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, αναθέτουμε τη συγγραφή ενός νέου θεατρικού έργου. Μια τρυφερή κωμωδία για την πόλη και τους ανθρώπους της• για τους γιους που αρνούνται να μεγαλώσουν και τις μανάδες που δεν κουράζονται να περιμένουν.

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης

ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

19 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου

Γιοχάνα Σπίρι

Χάιντι, το κορίτσι των βουνών

Για τους μικρούς θεατρόφιλους παρουσιάζουμετο κλασικό αγαπημένο μυθιστόρημα της Γιοχάνα Σπίρι.

Σκηνοθεσία: Ιόλη Χαραλαμποπούλου, Πάνος Αργυρόπουλος

Παίζουν: Μάιρα Αμσελέμ, Πάνος Αργυρόπουλος, Νίκος Τσιμάρας, Ιόλη Χαραλαμποπούλου

Φεβρουάριος – Μάρτιος

Θεατρικές δράσεις στα σχολεία

Για πλάκα το έκανα!

Στόχος του προγράμματος είναι να διερευνήσει μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών τα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού και τις σύνθετες κοινωνικές δυναμικές της σύγχρονης σχολικής ζωής.

Σχεδιασμός προγράμματος: Βίβιαν Κραββαρίτη

ΧΟΡΟΣ

29 Νοεμβρίου

ΑθανασίαΚανελλοπούλου

Two – Matters of Existence

Μια παράσταση σύγχρονου χορού. Δύο γυναικείες μορφές, ιερές και φθαρτές, γίνονται μία «persona» συμβολίζοντας τη διπλή φύση της ύπαρξης.

Σύλληψη – Χορογραφία: Αθανασία Κανελλοπούλου

Ερμηνεία: Μαρία Φουντούλη, Λία Χαμηλοθώρη

23 Ιανουαρίου

ά art company – Concoct Dance

The Recycle Project

Μια παράσταση σύγχρονου χορού που εξερευνά την έννοια της ανακύκλωσης όχι μόνο ως επανάχρηση υλικών, αλλά ως καλλιτεχνική, συναισθηματική και υπαρξιακή πράξη αναγέννησης.

Σύλληψη – Χορογραφία: Γιάννης Παπακαμμένος,ConcoctDance

Ερμηνεύουν: Ρούλα Κουτρουμπέλη, Κώστας Κόκκινος, Όλγα Νταράλα, Γιάννης Παπακαμμένος

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑ

Επτά ξεχωριστές γυναίκες με έντονη και ξεχωριστή πορεία στον χώρο τους, έρχονται στο Αγρίνιο για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να συνομιλήσουν με το κοινό.

Συντονίζει η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμη

5 Νοεμβρίου

Κατερίνα Σακελλαροπούλου

τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας

3 Δεκεμβρίου

Ελευθερία Αρβανιτάκη

τραγουδίστρια

14 Ιανουαρίου

Κλεοπάτρα Σωφρονίου

διευθύντρια της δισκογραφικής εταιρείας DeutscheGrammophon

4 Φεβρουαρίου

Μελίνα Τραυλού

επιχειρηματίας, πρόεδρος εφοπλιστών

Μαρίτσα Τραυλού

επιχειρηματίας

3 Μαρτίου

Εριέττα Κούρκουλου

επιχειρηματίας, πρόεδρος του ιδρύματος KindThings

1 Απριλίου

Λιάνα Κανέλλη

δημοσιογράφος – πολιτικός

6 Μαΐου

Μαρία Ευθυμίου

ιστορικός

ΕΠΤΑ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΤΑΡΤΕΣ

Κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, η πόλη συναντά τις μουσικές της ψυχής της.

19 Νοεμβρίου

Έλλη Πασπαλά

Τα πρόσωπα του Έρωτα

στο Πιάνο ο Τάκης Φαραζής

20 Δεκεμβρίου

Ρένος Χαραλαμπίδης

Μαγικοί Μελομπιέδες

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης αφηγείται χριστουγεννιάτικες ιστορίες και παραμύθια με το μοναδικό του ύφος, ενώ η ορχήστρα ερμηνεύει κλασικές μελωδίες και κάλαντα.

Σκηνοθεσία: ZephyRoss

14 Ιανουαρίου

Μουσική βραδιά

Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα

18 Φεβρουαρίου

Φοίβος Δεληβοριάς Live

Στην καρδιά της Αποκριάς, υποδεχόμαστε τον αγαπημένο τραγουδοποιό Φοίβο Δεληβοριά.

18 Μαρτίου

Μουσική βραδιά

Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα

3 Απριλίου

Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής

Ω γλυκύ μου Έαρ

Θα αποδοθούν ύμνοι από τη γυναικεία βυζαντινή χορωδία «Αγία Σκέπη» με θεματολογία της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς και σολιστικά βυζαντινά μέλη.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χρύσα Τασολάμπρου

29 Απριλίου

Χορωδία Ορφέας και Φιλαρμονική Δήμου Αγρινίου

130 χρόνια ζωής

Επετειακή εκδήλωση σε συνεργασίαμε την Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Μαέστρος Φιλαρμονικής: Βασίλης Κονίδας

Μαέστρος Χορωδίας: Άννα Πανοπούλου

Επιμέλεια – Σκηνοθεσία: ZephyRoss

ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Πρόκειται για θέατρο – ντοκουμέντο που αναδεικνύει γεγονότα ξεχασμένα ή αμφιλεγόμενα και μορφές που σημάδεψαν τον τόπο, δημιουργώντας έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Επιστημονική επιμέλεια & Έρευνα:

Γιώργος Κατσιπάνος, Λευτέρης Τηλιγάδας, Λίνος Υφαντής

Σκηνοθετική επιμέλεια: Αιμίλιος Αλεξανδρής

28 Ιανουαρίου

Απ’ τους καπνούς της Σμύρνης…

στο Αγρίνιο του καπνού

25 Φεβρουαρίου

Το τρένο στο Αγρίνιο:

Το σιδερένιο τραγούδιτης προόδου

25 Μαρτίου

Το χρυσάφι του καπνού

15 Απριλίου

Το Αίμα της Μνήμης:

Η Μεγάλη Παρασκευή του Αγρινίου

22 Απριλίου

Κ. Χατζόπουλος:

Ο ποιητής της ελευθερίας καιτης εσωτερικής επανάστασης

27 Μαΐου

Οι «αλλιώτικοι»:

Μια ελεγεία για τους «διαφορετικούς» του Αγρινίου

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

7ος Μήνας Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Κάθε Μάιο, το ΔηΠεΘε Αγρινίου ανοίγει τις πόρτες του στις ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες του Δήμου!

Δημήτρη Ψαθά

Φωνάζει ο κλέφτης

Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «ΘΕΑΤΡόPolice»της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας (Αγρίνιο) και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (ΙΡΑ) - Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας, σε συνεργασία και συμπαραγωγή με το ΔηΠεΘε Αγρινίου, δίνει το ξεχωριστό στίγμα της στα καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου μας, μέσα από τον ιδιαίτερο ρόλο του Αστυνομικού – Ηθοποιού.

Σκηνοθεσία: ΓιούληΜαρούση

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ

Κατά τη διάρκεια της θεατρικής περιόδου θα ανακοινωθούν και άλλες μετακλήσεις

18 – 19 Οκτωβρίου

Ίρβινγκ Γιάλομ

Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Σκηνοθεσία: ΑκύλλαςΚαραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος

με τους: Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Γιάννη Κότσιφα,Μάνο Βαβαδάκη

25 Οκτωβρίου

Γεώργιος Βιζυηνός

Το αμάρτημα της μητρός μου

Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

8 Νοεμβρίου

Hern n RiveraLetelier

Αφηγήτρια ταινιών

Σκηνοθεσία – Κινησιολογία: Μάγια Πολιτάκη

με την Κάτια Γέρου

1 Δεκεμβρίου

JensRaschke

Κοιμούνται τα ψάρια;

Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

με την Ευγενία Δημητροπούλου

18 Δεκεμβρίου

Σπήλιος Φλώρος

Στο τρέξιμο

Stand-upcomedy

16 – 17 – 18 Ιανουαρίου

Μίκης Θεοδωράκης

Όμορφη Πόλη – 100 χρόνια Μίκης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Βάλαρης

με τους: Λένα Αλκαίου, Γρηγόρη Μπιθικώτση, κ.ά.

24 Ιανουαρίου

Κώστας Λεϊμονής

Εκτός ύλης

Σκηνοθεσία – Κοστούμια – Φωτισμοί:Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

με τους: Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Δημήτρη Κωνσταντινίδη, Ελένη Θεοχάρη, Κωνσταντίνα Λάλου, Πέτρο Ζαφειρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Φοιτητική Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αγρινίου

Οι φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αγρινίου δίνουν το δικό της στίγμα στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης.

Υπεύθυνη ομάδας: Κάτια Ζαρκάδα

Πανελλήνιος διαγωνισμός συγγραφής θεατρικών μονολόγων

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τη Βιβλιοθήκη Αγρινίου, συνδέοντας τη γραφή με τη θεατρική πράξη και ενισχύοντας την πολιτιστική ζωή της πόλης.

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού θεάτρου

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού διοργανώνει ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει τις καλύτερες μαθητικές θεατρικές ομάδες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Over 60

Σε συνεργασία με τηΔιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας, καλούμε τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας.

Υπεύθυνος ομάδας: Αιμίλιος Αλεξανδρής

Ιστορίες & Μνήμες

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ηλικιωμένους που διαμένουν στο Γηροκομείο Αγρινίου και στοχεύει στην ενεργοποίηση της μνήμης, της φαντασίας και της κοινωνικής σύνδεσης.

Υπεύθυνες ομάδας: ΑριάνναΚοντοπάνου, Αντιγόνη Βλάχου