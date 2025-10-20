ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου: Ο Λευτέρης Γιοβανίδης παρουσιάζει το πρόγραμμα της νέας θεατρικής περιόδου 2025-26

Το πρόγραμμα της νέας θεατρικής περιόδου 2025-26 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου θα παρουσιάσει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Λευτέρης Γιοβανίδης.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:00, στην Κεντρική Σκηνή του Η παρουσίαση του προγράμματος - της νέας θεατρικής περιόδου 2025-26 θα πραγματοποιηθεί την, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου

Τη σύντομη παρουσίαση του προγράμματος, θα ακολουθήσει ρεσιτάλ πιάνου από τον διακεκριμένο πιανίστα Θεόδωρο Τζοβανάκη με αγαπημένες μελωδίες σε μοναδικές ερμηνείες.