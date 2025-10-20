ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου: Ο Λευτέρης Γιοβανίδης παρουσιάζει το πρόγραμμα της νέας θεατρικής περιόδου 2025-26
Το πρόγραμμα της νέας θεατρικής περιόδου 2025-26 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου θα παρουσιάσει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Λευτέρης Γιοβανίδης.
Η παρουσίαση του προγράμματος - της νέας θεατρικής περιόδου 2025-26 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:00, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου.
Τη σύντομη παρουσίαση του προγράμματος, θα ακολουθήσει ρεσιτάλ πιάνου από τον διακεκριμένο πιανίστα Θεόδωρο Τζοβανάκη με αγαπημένες μελωδίες σε μοναδικές ερμηνείες.