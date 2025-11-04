ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου: Η Κωνσταντίνα Βαρσαμή συντονίζει τις «Διαλέξεις με θέα»

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα ανοίξει την Τετάρτη (5.11.25) τις «Διαλέξεις με θέα», των ανοιχτών συναντήσεων στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου που θα συντονίζει η Κατερίνα Βαρσαμή.

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο μας καλεί να αναλογιστούμε την έξοδο που ο καθένας και η καθεμία μας ονειρεύεται, αλλά ίσως διστάζει να τολμήσει.

Η συζήτηση που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα θα μεταδοθεί ζωντανά στο link: ΕΔΩ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Θεάτρου, οι «ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑ», φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής σκέψεων, έμπνευσης και δημιουργικού διαλόγου. Με αφετηρία τον θεματικό άξονα της φετινής θεατρικής περιόδου, «Έξοδος», η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, με καλεσμένη την τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμη.

Η Κωνσταντίνα Βαρσάμη γεννήθηκε στην Τσεχία καταγόμενη από γονείς δεύτερης γενιάς πολιτικούς πρόσφυγες. Ο μόνος τρόπος για να ακούει ελληνικά στο σπίτι ήταν ένα μαύρο τρανζίστορ που έμενε ανοιχτό μέρα νύχτα. Εκεί, άκουσε τον «Κουρσάρο» του Παπακωνσταντίνου και αποφάσισε πως το φυσικό της περιβάλλον είναι το ραδιόφωνο. Αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος για να βρίσκεται μέσα στο μαύρο τρανζίστορ.

Μεγάλωσε με την κόρη της, σπούδασε Θέατρο και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, παραμένει πιστή στην επιθυμία της να βρίσκεται μέσα στο μαύρο τρανζίστορ. Πιστεύει πως η

φαντασία ξεπερνά την πραγματικότητα γι αυτό και υποδύθηκε για χρόνια την ραδιοφωνική περσόνα με το όνομα Γκίζα, στον ΣΚΑΙ 100,3. Στην ίδια συχνότητα παρουσιάζει την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» ενώ βρίσκεται καθημερινά στον αέρα του Μελωδία 99,2. Από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, κυκλοφορεί το βιβλίο που συνέγραψε με τον Παναγιώτη Σιάνη «Από τα ξένα στα ξένα».

Η είσοδος θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ για το κοινό.

Ώρα έναρξης: 19:00

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ταυτόχρονα με livestreaming από το επίσημο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε

όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία, αλλά και στους φίλους του θεάτρου σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.