ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου – Ελευθερία Αρβανιτάκη: «Η δική μου έξοδος ήταν όταν ανέβηκα στην σκηνή»

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου συνεχίζει με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τον κύκλο ανοιχτών προς το κοινό διαλέξεων με τίτλο «Διαλέξεις με θέα», που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό στοιχείο ανταλλαγής σκέψεων, έμπνευσης και δημιουργικού διαλόγου.

Ο κύκλος ανοιχτών συναντήσεων «Διαλέξεις με θέα», μετά την πρώτη του εκδήλωση με καλεσμένη την τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνεχίζεται, μετά το απαράμιλο ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμού που έδειξε η τοπική κοινωνία.

Το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου πλημμύρισε από πλήθος κόσμου που έσπευσε να παρακολουθήσει τη σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σε μια ζεστή και ιδιαίτερα ανθρώπινη συνάντηση, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε εμπειρίες, στιγμές και σκέψεις από την τετρακονταετή πορεία της στο ελληνικό τραγούδι.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη άνοιξε την καρδιά της επί σκηνής, αναφέροντας ότι το μεγάλο άλμα στη ζωή της συνέβη όταν ξεκίνησε να τραγουδάει. Όπως τόνισε, είναι «ένα μεγάλο βήμα να παρατήσεις ό,τι έκανες μέχρι τότε και να ανεβείς σε μία σκηνή. Αυτή ήταν η δική μου έξοδος. Όταν ανέβηκα πάνω στη σκηνή, ήταν λες και το έκανα εδώ και χρόνια. Το τραγούδι για εμένα ήταν απελευθέρωση».

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, μίλησε για τη δημόσια παρουσία της και προσκάλεσε το κοινό σε έναν βαθύ, στοχαστικό διάλογο γύρω από την έννοια της «Εξόδου», προσωπικής, κοινωνικής και συλλογικής.

Παράλληλα η μεγάλη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της, ένα συμβάν που άλλαξε δραστική την πορεία της ζωής της:

Μιλώντας για τον μεγάλο συνθέτη και ερμηνευτή, Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ανέφερε ότι για αυτήν ο Διονύσης ήταν «το παράδειγμα μίας προσωπικότητας που ακολούθησε».

Όπως επισημάνθηκε, ο κύκλος «Διαλέξεις με θέα» αποβλέπει στη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από ποικίλους τομείς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου ως κέντρο πολιτισμού, δημιουργικού διαλόγου και πνευματικής δραστηριότητας στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμη.

Η εκδήλωση μεταδίδεται ταυτόχρονα με livestreaming από το επίσημο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία, αλλά και σε φίλους του θεάτρου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

