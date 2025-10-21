ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου : Διαφορετική παρουσίαση με «αέρα» Γιοβανίδη

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου παρουσιάζει την Παρασκευή το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της νέας θεατρικής περιόδου 2025–2026.

Ωστόσο αυτή τη φορά η παρουσίαση θα είναι κάπως διαφορετική με μια ανοιχτή συνέντευξη τύπου στο κοινό και όχι μόνο προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Παράλληλα όμως η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ένα ρεσιτάλ πιάνου από τον διακεκριμένο πιανίστα Θεόδωρο Τζοβανάκη, με αγαπημένες μελωδίες σε μοναδικές ερμηνείες. Κάτι που επίσης δεν γίνονταν στο παρελθόν, αφού ουδέποτε η παρουσίαση του προγράμματος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου συνδυάστηκε ταυτόχρονα με κάποια εκδήλωση καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Η διαφοροποίηση είναι προφανές ότι οφείλεται στην έλευση του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Λευτέρη Γιοβανίδη, ο οποίος ως φαίνεται από την παρουσίαση κιόλας του προγράμματος θέλει να δώσει ένα διαφορετικό στίγμα. Ούτως ή άλλως ο ίδιος όταν είχε παρουσιαστεί από τη διοίκηση του Θεάτρου είχε μιλήσει για την επιδίωξή του για «ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ανοιχτό στην κοινωνία», «με εξωστρεφή χαρακτήρα» και «ριζωμένο στην ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής».

Πρώτο δείγμα λοιπόν για αυτή την επιδίωξη η παρουσίαση του προγράμματος αυτή καθεαυτή. Τα υπόλοιπα βέβαια θα φανούν στην πορεία και φυσικά σε βάθος χρόνου, γιατί πάντοτε οι αλλαγές απαιτούν και κάποιο χρόνο.

Εφημερίδα «Συνείδηση»