ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου: Ανοίγει τις πόρτες του σε ερασιτέχνες ηθοποιούς - Απόκριες με «Υπηρέτη δύο αφεντάδων»

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Αγρινίου ανοίγει τις πόρτες του στους ερασιτέχνες ηθοποιούς της πόλης, εγκαινιάζοντας μια νέα δυναμική πρωτοβουλία, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός και να πραγματοποιείται κάθε χρόνο την περίοδο της Αποκριάς, στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου.

Για πρώτη φορά, το ερασιτεχνικό δυναμικό του Αγρινίου θα συμπράξει υπό την αιγίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στη δημιουργία μιας παράστασης, Η φετινή παραγωγή που έχει επιλεγεί είναι ο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία της Γιούλης Μαρούση.

Η σκηνοθέτις θα επιλέξει τον θίασο κατόπιν ακρόασης. Οι ενδιαφερόμενοι ερασιτέχνες ηθοποιοί καλούνται να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 στη διεύθυνση: secretary_theater@agrinio.gr. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια, ενισχύοντας τη θεατρική τους εμπειρία και συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία της παράστασης.