ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου: Αναβάλλεται η παράσταση «Two – Matters of Existence» της Αθανασίας Κανελλοπούλου

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ανακοίνωση εξέδωσε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, ότι αναβάλλεται η χορευτική παράσταση «Two – Matters of Existence» της Αθανασίας Κανελλοπούλου, λόγω τραυματισμού.

Η ανακοίνωση:

Η παράσταση σύγχρονου χορού του Δη.Πε.Θε.Αγρινίου  «Two – Matters of Existence» της Αθανασίας Κανελλοπούλου που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, αναβάλλεται λόγω τραυματισμού της χορεύτριας Λίας Χαμηλοθώρη.

Τα εισιτήρια θα επιστραφούν και θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία για την πραγματοποίηση της χορευτικής παράστασης.

