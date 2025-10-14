Δεύτερη Ιερατική Σύναξη στην Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας με θέμα τον Εσπερινό

Η Δεύτερη Ιερατική Σύναξη στην Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας είχε θέμα τον Εσπερινό και γενικότερα την Ακολουθία των Εορτών και του Εσπερινού των καθημερινών

Με θέμα: «Η Ακολουθία του Εσπερινού των Κυριακών, των Εορτών και του Εσπερινού των καθημερινών» πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Γενική Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου.

Εισηγητής ήταν ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Μουσελίμης, Φυσικός, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής και Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Αγρινίου.

Ο εισηγητής αναφέρθηκε αρχικά στα μέρη του Εσπερινού των Κυριακών, των εορτών και των καθημερινών με σύντομα υμνολογικά σχόλια πάνω στο κάθε ένα από αυτά. Ακολούθως παρουσίασε λεπτομερώς την τυπική διάταξη αυτών των ιερών ακολουθιών ως προς τα υπό των ιερέων λεγόμενα και ως προς τα της ακολουθίας τροπάρια.

Στη συνέχεια τόνισε, ότι ασχολούμενοι με τους τύπους δεν χάνουμε την ουσία, διότι «ουσία και τύπος είναι έννοιες διαπλεκόμενες. Ουσία και τύπος είναι ενωμένα αδιαιρέτως και ασυγχύτως και συναποτελούν το ορθόδοξο βίωμα και το εκκλησιαστικό φρόνημα».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην προτροπή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού: «Γι’ αυτό παρακαλώ τον λαό του Θεού, το άγιον έθνος, να σηκώσει το βάρος των εκκλησιαστικών παραδόσεων, διότι η από λίγο κάθε φορά αφαίρεση των παραδεδομένων οδηγεί ταχύτερα στη κατάρρευση ολοκλήρου του οικοδομήματος αυτών, όπως η αφαίρεση των δομικών λίθων μιας οικοδομής. Ας είμαστε εδραίοι και άκαμπτοι, παραμένοντας ακλόνητοι, στηριγμένοι πάνω σε στέρεα πέτρα» (Όροι κατά πλάτος, Β, ΛΖ ).

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των Ιερέων, που συντόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, κατά τον οποίο έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις και πρακτικές οδηγίες σχετικά με την τέλεση της Ακολουθίας του Εσπερινού.

Κλείνοντας την Ιερατική Σύναξη, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον π. Χρήστο Μουσελίμη για την εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη εισήγησή του και αναφέρθηκε στα τρέχοντα ποιμαντικά και διοικητικά θέματα της Ιεράς Μητροπόλεως. Επίσης προσέφερε σε όλους τους Ιερείς το νέο του πόνημα με τίτλο: «Από καρδίας, Στα βήματα του Ευαγγελίου». Πρόκειται για το νέο βιβλίο του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, το οποίο περιλαμβάνει τα γραπτά κηρύγματά του στις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών που πραγματοποίησε το εκκλησιαστικό έτος 2023-2024 στους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://photos.app.goo.gl/g4w8KkrHU14tokt29