Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ξεκινά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης - Δείτε live την τελετή έναρξης

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας ξεκινά και η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να παρευρεθεί σε αυτό το αθλητικό γεγονός

Η Οργανωτική Επιτροπή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο μώλο του Αγίου Νικολάου, θα έχουμε τη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η τελετή αναμένεται να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για τους αθλητές, τους επισκέπτες και το κοινό, αναδεικνύοντας τον Μύτικα ως παγκόσμιο προορισμό για τον αθλητικό τουρισμό και την ελεύθερη κατάδυση

Ενημερώνουμε ότι οι τελετές έναρξης και λήξης και οι 8 αγωνιστικές ημέρες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης, θα μεταδοθούν ζωντανά στη CMAS TV και στο σύνδεσμο:

https://tv.cmas.org/sportitemset/68baa3ef9302c78fea8aec9c

Με υπολογιστή, smart phone και smart tv μπορείτε να παρακολουθήσετε τις καταδύσεις των αθλητών στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου!