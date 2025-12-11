«Δευκαλίων 2025»: Για πρώτη φορά άσκηση για πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Μεσολογγίου

Η άσκηση επί χάρτου «Δευκαλίων 2025» πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025, με πρωτοβουλία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, Νίκου Παπανικολάου.

Πρόκειται για άσκηση προσομοίωσης, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά, και αφορούσε στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων μέσω της εξέτασης τεσσάρων υποθετικών αλλά ρεαλιστικών επεισοδίων – συμβάντων. Στόχος της άσκησης ήταν η αξιολόγηση του βαθμού εξοικείωσης, εμπλοκής και συνεργασίας όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών σε πραγματικές συνθήκες κρίσης.

Στην άσκηση συμμετείχαν:

 ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Πολιτικής Προστασίας και Βιώσιμου Τουρισμού, Νίκος Παπανικολάου,

 ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου, Αντιπύραρχος Χρήστος Χατζής, ο οποίος ήταν και ο παράλληλος συντονιστής της άσκησης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Παπανικολάου,

 ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, Χρήστος

Βούρβαχης,

 ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, Γιάννης Πασπαλιάρης,

 ο Προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παπαδόπουλος,

 ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Κουφός,

 εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος και της Τροχαίας,

 εκπρόσωποι της ΕΟΕΔ και του Παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού,

 καθώς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αγίου Θωμά και Κατοχής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, το οποίο θα αναλυθεί με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και την ενίσχυση της ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η πραγματοποίηση της άσκησης «Δευκαλίων 2025», επιβεβαίωσε ότι η αποτελεσματική προστασία της πόλης και των πολιτών της απαιτεί συνεχή εκπαίδευση, συντονισμό και συνεργασία. Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου παραμένει προσηλωμένος στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής του ετοιμότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί με επάρκεια σε κάθε μελλοντική πρόκληση που μπορεί να προκύψει από ακραία καιρικά φαινόμενα.