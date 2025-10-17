ΔΕΥΑΜ: «Ασθενής σε τεχνητή υποστήριξη» που περιμένει το Κράτος

Διαβάζοντας την ανακοίνωση του Σπύρου Διαμαντόπουλου για την ΔΕΥΑ Μεσολογγίου μας έκαναν εντύπωση τα όσα αν έφερε ο δήμαρχος της πόλης για τη σημερινή πραγματικότητα της ΔΕΥΑΜ.

Δεν θα μπούμε στην αντιπαράθεση της οικονομικής διαχείρισης ανάμεσα στην νυν και την πρώην δημοτική αρχή, αλλά οφείλουμε να σταθούμε στο γεγονός ότι ο δήμαρχος καταλήγει να λέει ότι «το κράτος οφείλει να δώσει λύση, καθώς όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Μέχρι τότε διαχειριζόμαστε έναν ασθενή σε τεχνητή υποστήριξη που αναπνέει μόνο χάρη στις ακούραστες προσπάθειες του εναπομείναντος προσωπικού». Μάλιστα ο Δήμαρχος εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις στο να δοθεί μία βιώσιμη, εθνική λύση για τις ΔΕΥΑ οδηγεί αναπόφευκτα στη μετακίνηση του κόστους στους καταναλωτές.

Αυτά που λέει ο Σπ. Διαμαντόπουλος είναι αληθή και ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στην πραγματικότητα, ωστόσο δεν την αποτυπώνουν στο 100%..... Δεν έχουν όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας τόσο μεγάλα χρέη, όσα έχει η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου. Γιατί η ΔΕΥΑΜ είχε και έχει χρέη σχεδόν διαχρονικά, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση, που πράγματι έφερε όλες τις ΔΕΥΑ σε πολύ δύσκολη θέση. Πάντως και στο δήμο Μεσολογγίου αλλά και οι δημότες της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι πολύ πιθανό η λύση που περιμένουν από το κεντρικό κράτος να καθυστερήσει κι άλλο.

Γιατί, η συζήτηση περί συγχωνεύσεων μεταξύ των ΔΕΥΑ κρατά εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και η κυβέρνηση επί του παρόντος δεν φαίνεται να έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, παρά μόνο κάποιες ιδέες, που τις πετά από καιρού εις καιρόν προσπαθώντας να «ψαρέψει» αντιδράσεις. Αν λοιπόν περιμένουν στο Μεσολόγγι να τους λύσει το πρόβλημα της ΔΕΥΑ το κεντρικό κράτος, ίσως να απογοητευτούν… Καλύτερα θα ήταν οι διοικούντες να κάνουν από τη μεριά τους ό,τι καλύτερο μπορούν για «τον ασθενή σε τεχνητή υποστήριξη» σαν να μην υπάρχει κεντρικό κράτος….

Εφημερίδα «Συνείδηση»