ΔΕΥΑ Αγρινίου: Παρατάσεις σε όλα τα μεγάλα έργα της όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση". Για το 2027 μετατίθεται ο αγωγός από το Καστράκι, για το 2026 το αποχετευτικό της Τριχωνίδας

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Για διαφορετικούς λόγους στην κάθε περίπτωση η ΔΕΥΑ Αγρινίου έδωσε παρατάσεις στο χρονοδιάγραμμα των μεγαλύτερων έργων ύδρευσης, αλλά και αποχέτευσης που εκτελεί τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε και για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικά κονδύλια και σε αυτή τη περίπτωση υπήρξαν καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων, που σε συνδυασμό και άλλα προβλήματα οδηγούν σε μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης.

Παράταση αποφάσισε να δώσει η ΔΕΥΑ Αγρινίου στην ολοκλήρωση του αποχετευτικού των παραλίμνων οικισμών της Τριχωνίδας. Η ολοκλήρωση της β’ φάσης του αποχετευτικού παρατείνεται για το τέλος Αυγούστου του 2026 καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στην εξόφληση των λογαριασμών του έργου με αποτέλεσμα οι εργασίες να εκτελούνται με αργούς ρυθμούς.

Το έργο προϋπολογισμού 9.250.000 ευρώ, είχε υπογραφεί πριν από τρία χρόνια και αφορά το την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στις κοινότητες πέριξ της Τριχωνίδας με μεταφορά των λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου (Βιολογικός).

Αφορά περιοχές τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια πλευρά της Τριχωνίδας και συγκεκριμένα: Παραβόλα, Κ. Τραγάνα, Καινούργιο – Παναιτώλιο, Ματαράγκα, Παπαδάτες, Γαβαλού, Ζευγαράκι, Γραμματικού και Αγ. Ανδρέα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑ Αγρινίου με άλλη εργολαβία εκτελεί και την τρίτη φάση για το αποχετευτικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της Τριχωνίδας που προβλέπει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 18.170 μέτρων καθώς επίσης και την κατασκευή τριών αντλιοστασίων για την προώθηση των λυμάτων στο κεντρικό αντλιοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού.

Για το τέλος της φετινής χρονιάς μετατίθεται επίσης η ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης του Αγρινίου.

Πρόκειται για το έργο που αφορά την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υδρομέτρων στο δίκτυο της ΔΕΥΑ και χρηματοδοτείται από το τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ.

Και σε αυτή την περίπτωση οι λόγοι της μετάθεσης του έργου είναι η ύπαρξη ανεξόφλητων λογαριασμών προς τον ανάδοχο ύψους 2,36 εκατ. ευρώ, καθώς και το γεγονός ότι οι υπάρχουσες εγκεκριμένες πιστώσεις δεν καλύπτουν το σύνολο της προμηθείας, με αποτέλεσμα να απαιτείται η έγκριση επιπλέον πίστωσης.

Δεύτερη και διετής συνολικά η παράταση στον αγωγό από το Καστράκι

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι παράταση για έναν ακόμη χρόνο πήρε και το μεγάλο έργο που αφορά την αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης του Αγρινίου από το Καστράκι. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται πλέον η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών το Φεβρουάριο του 2027.

Ο λόγος της καθυστέρησης στο έργο αυτό δεν έχει να κάνει με τη χρηματοδοτική ροή, όπως συνέβη σε άλλα έργα, αλλά με το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης, που απαιτείται.

Όπως έχει αναφέρει η «Σ» και σε προηγούμενο δημοσίευμά της για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκαν πρόσθετες πιστώσεις λόγω της μεγάλης αύξησης των υλικών εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία και της διατάραξης των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά την πανδημία.

Αποτέλεσμα της πληθωριστικής κρίσης, για παράδειγμα, ήταν οι σωλήνες να αυξηθούν από τα 339 ευρώ το μέτρο στα 635 ευρώ, καθώς επίσης να υπήρξε και μεγάλη καθυστέρηση από τους προμηθευτές του αναδόχου του έργου στην παράδοση των υλικών από το εξωτερικό.

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου κατάφερε να πάρει έγκριση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο, 6 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ, από πόρους που έμειναν αδιάθετοι από άλλα έργα.

Η υπογραφή όμως της συμπληρωματικής σύμβασης έχει καθυστερήσει αρκετά, με αποτέλεσμα να πάει πιο πίσω –δύο χρόνια συνολικά- το χρονοδιάγραμμα του έργου που συμβασιοποιήθηκε στις αρχές του 2022.

Δημήτρης Παπαδάκης εφημερίδα "Συνείδηση"