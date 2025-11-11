ΔΕΥΑ Αγρινίου: Επανεκκίνηση και νέα παράταση για την αποχέτευση στο νοτιοδυτικό τμήμα

Νέα παράταση δόθηκε από τη ΔΕΥΑ Αγρινίου και ύστερα από σχετική εισήγηση της Διαχεριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ολοκλήρωση του έργου που αφορά το αποχευτευτικό στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Ο λόγος για το έργο «κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης Αγρινίου» προϋπολογισμού 2.595.356,48 ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας και συμβασιοποιήθηκε τα μέσα του 2023. Ειρήσθω εν παρόδω πρόκειται για το έργο στο οποίο σημειώθηκε εργατικό δυστύχημα το Σεπτέμβριο του 2023, όταν κατά την εκτέλεση εργασιών ένας 25χρονος εργάτης τραυματίστηκε θανάσιμα στην περιοχή του ρέματος Ρεμπελιά.

Το έργο αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα με αποτέλεσμα μέχρι τις αρχές του 2024 έχει εκτελεστεί μόλις το 14% του έργου, ενώ θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Και αυτό γιατί υπήρξε καθυστέρηση στη μεταφορά του στη νέα χρηματοδοτική περίοδο του ΕΣΠΑ, ενώ κατά τη διάρκεια του 2024, όπως και πολλά άλλα δημόσια έργα στη χώρα, αντιμετώπισε χρηματοδοτικά προβλήματα, με τους δύο πρώτους λογαριασμούς του έργου να παραμένουν απλήρωτοι για διάστημα αρκετών μηνών και να εξοφλούνται τελικά το Δεκέμβριο του 2024.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι από την πλευρά του αναδόχου κατατέθηκε αρχικά το Μάιο του 2024 αίτημα διάλυσης της εργολαβίας, ενώ στη συνέχεια κατατέθηκε αίτημα για αποζημίωση θετικών ζημιών και αίτημα ματαίωσης της διάλυσης της εργολαβίας….

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου αναγνώρισε ως μοναδικό πρόβλημα για την εξέλιξη του έργου τη μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές, αλλά και ευθύνες του αναδόχου, καθώς οι εργασίες ξεκίνησαν δυόμισι μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και σταμάτησαν δυόμισι μήνες πριν την αίτηση διακοπής εργασιών, λόγω των απλήρωτων λογαριασμών του έργου. Τελικά ΔΕΥΑ Αγρινίου αναγνώρισε θετικές ζημίες στον ανάδοχο του έργου για ένα διάστημα μικρότερο από εκείνο που ζητούσε ο ανάδοχος και για ένα πόσο της τάξης των 10.000 ευρώ, ενώ αποφάσισε τη συνέχιση της εργολαβίας.

Τελικά με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ορίστηκε νέο χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των εργασιών και παράλληλα δόθηκε παράταση εκ νέου παράταση 10 μηνών.

Το έργο “Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης Αγρινίου” εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου και αποσκοπεί στη βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών αποχέτευσης, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της μη επαρκούς απορροής των υδάτων στις συγκεκριμένες περιοχές, σε περιόδους βροχοπτώσεων αυξημένης ραγδαιότητας.

Βάσει της μελέτης, θα κατασκευαστούν κλάδοι – αγωγοί σε μήκος 8.162 μέτρων καθώς και τα παρελκόμενα του κάθε κλάδου όπως μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής, καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο, 450 αναμονές σε αγωγούς για σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων και 2500 ειδικών τεμαχίων σωληνώσεων PVC. Επίσης, θα παραδοθούν 159 προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών αποχέτευσης από σκυρόδεμα, 296 τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων τύπου Φ1Ν και 3 φρεάτια παγίδας οσμών.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»