ΔΕΥΑ Αγρινίου: Διορίστηκαν, ήρθαν και έφυγαν…

Ήλθον και απήλθον. «Ήλθον, είδον, ενίκησα» είναι η διάσημη ρήση που αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα, ωστόσο δύο υπάλληλοι της ΔΕΥΑ Αγρινίου που διορίστηκαν την 1η Οκτωβρίου του 2025 μέσω της προκήρυξης 6Κ/2024 του ΑΣΕΠ είναι βέβαιο ότι δεν θα πρόλαβαν να δουν τίποτα από τη ΔΕΥΑ Αγρινίου, καθώς ελάχιστες μέρες μετά το διορισμό τους κατέθεσαν αίτημα απόσπασης σε ΔΕΥΑ στην Αχαΐα επικαλούμενοι προβλήματα υγείας των ιδίων ή μελών της οικογένειάς τους.

Παράλληλα πρόσφατα έγινε δεκτή και η μετάταξη ενός έτερου υπαλλήλου της ΔΕΥΑ Αγρινίου που είχε διοριστεί πέρυσι το Σεπτέμβριο μέσα από την προκήρυξη 2ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ, ο οποίος επίσης επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας μετατάχθηκε στη ΔΕΥΑ Πατρών.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για το μέλλον των ΔΕΥΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Επ’ αυτού το μείζον ζήτημα είναι το ζήτημα των χρεών πολλών ΔΕΥΑ ανά την Ελλάδα, χρεών που ως επί το πλείστον δημιουργήθηκαν από την ενεργειακή κρίση. Υπάρχει όμως θέμα και με το προσωπικό, γιατί αυτή η κινητικότητα στο Δημόσιο κάπου δεν βγαίνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κακώς κάποιος αποσπάται, όταν επικαλείται προβλήματα υγείας. Από την άλλη όμως όταν κάποιος από την Κυβέρνηση θα δει τι λένε τα χαρτιά, θα πει «μα βρε παιδιά πήρατε στο Αγρίνιο τόσες θέσεις από την κατανομή της τελευταία προκήρυξης…».

Δεν θα έχει άδικο, αλλά δεν σημαίνει ότι το προσωπικό αυξήθηκε κιόλας…

Εφημερίδα Συνείδηση