Δεξαμενή Καβάλας: Σπίτι μοιάζει με… χριστουγεννιάτικο χωριό

Το πιο φωτεινό σπίτι στη Δεξαμενή Καβάλας, έχει μια οικογένεια, καθώς το στολίζει με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα λαμπάκια με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η κόρη στον λογαριασμό της στο TikTok, οι γονείς της έχουν ως έθιμο να διακοσμούν κάθε Χριστούγεννα κάθε σημείο του σπιτιού τους με φωτεινά λαμπάκια.
@eirenegalanopoulou
Για άλλη μια χρονιά το έθιμό μας ολοκληρώθηκε 🌟🎄❤️🥰 Περήφανη για τους γονείς μου 🥹❤️ Και του χρόνου με υγεία 🎄🌟🥰 ❤️#christmas#myparents#fyp#foryou#foryoupagee
♬ It’s Beginning to Look a Lot like Christmas – Michael Bublé
Στην αυλή του σπιτιού παρατηρούνται δύο στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, πολλά φωτεινά αστέρια και πολύχρωμα λαμπάκια. Η οικογένεια έχει στολίσει ακόμα και τις κολώνες, τα παράθυρα και το μπαλκόνι του σπιτιού.
Πολλοί κάτοικοι της περιοχής θαυμάζουν και φωτογραφίζουν το εντυπωσιακό σπίτι.