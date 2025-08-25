ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέσα στην εβδομάδα τα μέτρα στήριξης

Την πρόθεση της κυβέρνησης να κατευθύνει το υπερπλέονασμα σε νέα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ έδειξε ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση.

Αναφερόμενος στο πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου που ξεπερνά τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 1,2 δισ. ευρώ, σημείωσε πως «αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας». Πλέον, προεξοφλείται ότι η συνολική δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει στις 6 Σεπτεμβρίου θα ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ με έμφαση στη μείωση των φόρων.

Την πρόθεση της κυβέρνησης να κατευθύνει το υπερπλέονασμα σε νέα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ έδειξε ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση.

Αναφερόμενος στο πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου που ξεπερνά τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 1,2 δισ. ευρώ, σημείωσε πως «αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας». Πλέον, προεξοφλείται ότι η συνολική δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει στις 6 Σεπτεμβρίου θα ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ με έμφαση στη μείωση των φόρων.

Την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ, όπου θα έχει επαφές με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας και θα παραστεί στην εκδήλωση που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται στην πόλη.

Την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ, όπου θα έχει επαφές με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας και θα παραστεί στην εκδήλωση που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται στην πόλη.

iefimerida.gr