ΔΕΘ: Η βόλτα του πρωθυπουργού ξεκίνησε με… άρωμα από φόρμουλα 1

Μετά τον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα ξεκινώντας με ... άρωμα από φόρμουλα 1.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στους χώρους της ΔΕΘ στις 10.00 το πρωί του Σαββάτου (6/9/25) για τα εγκαίνια της έκθεσης, όπου παραβρέθηκε στον αγιασμό.

Μετά τον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα.

Ο αγιασμός

Τον αγιασμό της ΔΕΘ τέλεσε στις 10.00 το πρωί ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo. Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Εκθεσης και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στην υπόθεση της ανάπλασης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

newsit.gr