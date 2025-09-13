ΔΕΘ: Δείτε live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Δείτε σε live μετάδοση την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, στην πρώτη του παρουσία ως αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης θα τονίσει ότι απαιτείται:

● Επεξεργασμένο σχέδιο, όχι το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις.

● Σύγχρονη κουλτούρα διακυβέρνησης, όχι νέος πελατειασμός.

● Αξιόπιστη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, όχι αλαζονεία και ασυδοσία.

Με ενδιαφέρον δε αναμένεται η τοποθέτησή του στο αίτημα για σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.

Παρακολουθήστε την ομιλία στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Πηγή: naftemporiki.gr