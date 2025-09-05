ΔΕΘ 2025: Έρχεται μείωση ΕΝΦΙΑ σε χωριά και μικρές πόλεις

ΔΕΘ 2025: Έρχεται μείωση ΕΝΦΙΑ σε χωριά και μικρές πόλεις
Μείωση ΕΝΦΙΑ σε χωριά και μικρές πόλεις αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, σε ένα πακέτο μέτρων που θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή, σύμφωνα με πληροφορίες «έρχεται» μείωση του ΕΝΦΙΑ σε κατοίκους χωριών και μικρών πόλεων.

Για νέους εργαζόμενους

Επιπλέον, όπως είπε η δημοσιογράφος, θα υπάρχει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τους νέους εργαζόμενους 30 ετών.

Όπως σημείωσε η Χριστίνα Κοραή «ο πρωθυπουργός αυτό που θα επιχειρήσει είναι στόχευση σε ειδικές κατηγορίες για να ξεφύγει από το δημοσκοπικό ναδίρ στο οποίο βρίσκεται».

Πηγή: tanea.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τροχαίο με τραυματισμό στην Κόρινθο: Σμπαράλια αυτοκίνητο που έπεσε σε δέντρο

Τροχαίο με τραυματισμό στην Κόρινθο: Σμπαράλια αυτοκίνητο που έπεσε σε δέντρο

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε στην Κόρινθο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας που έπεσε σε δέντρο

05 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΔΕΘ, ΕΝΦΙΑ, μείωση, ΠΟΛΕΙΣ, ΧΩΡΙΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;