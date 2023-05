Δέσποινα Βανδή: Το «αποκαλυπτικό» χρυσό φόρεμα και το «μήνυμα αγάπης»

Η Δέσποινα Βανδή έσπασε τα κοντέρ με την φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, καθώς λίγο το εντυπωσιακό και άκρως… αποκαλυπτικό χρυσό φόρεμα που είχε βάλει η γνωστή τραγουδίστρια και λίγο το σχόλιο – μήνυμα αγάπης που έκανε και τα likes άρχισαν να πέφτουν βροχή.

Η γνωστή τραγουδίστρια, Δέσποινα Βανδή, ανέβασε στην σελίδα της στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από το backstage της εκπομπής «J2US» που προβλήθηκε χθες το βράδυ (30.4.2023) στον Alpha.

Η τραγουδίστρια φορούσε ένα εντυπωσιακό και αποκαλυπτικό χρυσό μάξι φόρεμα, με βαθύ ντεκολτέ και μεγάλο σχίσιμο στο κάτω μέρος, το οποίο είχε βάλει στο χθεσινό επεισόδιο της εκπομπής, στην οποία συμμετέχει ως κριτής.

Στο σχόλιό της η Δέσποινα Βανδή ανέφερε έναν τίτλο από ένα μυθικό τραγούδι των θρυλικών Beatles, το «All You Need Is Love», που η ελληνική του μετάφραση είναι: «Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η αγάπη».

Δεν ξέρουμε αν το μήνυμα… απευθυνόταν στον αγαπημένο της, Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά ξέρουμε ότι μόλις η τραγουδίστρια μοιράστηκε το ποστ αυτό με τους 454 χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram, αμέσως έγινε πανικός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)



Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδή και το… ερωτικό μήνυμα πήραν πάνω από 14 χιλιάδες likes κι αυτά μόνο μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

