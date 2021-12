Δέσποινα Βανδή: Θετική στον κορονοϊό – Εκτός τελικού του Just The Two Of Us

Η Δέσποινα Βανδή είναι θετική στον κορονοϊό, κάτι που θα την αφήσει εκτός τελικού του Just The Two Of Us, ενώ το ίδιο θα γίνει και με τον Χάρη Βαρθακούρη

Με την έκρηξη στον αριθμό των κρουσμάτων και τη μεγάλη διασπορά της μετάλλαξης Όμικρον στην κοινότητα, αυξάνονται όλο και περισσότερο οι πιθανότητες να κολλήσει κάποιος κορονοϊό και ο κόσμος της τηλεόρασης δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ο κορονοϊός, λοιπόν, χτύπησε την πόρτα του σόου του Alpha, Just The Two Of Us, με τον Χάρη Βαρθακούρη να ενημερώνει την Τετάρτη (29/12) μέσα από το προφίλ του στο Instagram ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, αλλά δεν είναι ο μόνος.

Η Δέσποινα Βανδή διαγνώστηκε, επίσης, θετική στον κορονοϊό, καθώς επίσης άλλα οκτώ άτομα που συμμετέχουν στην παραγωγή του Just The Two Of Us με το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να είναι τουλάχιστον δέκα.

Δεδομένου ότι – όπως επεσήμανε και η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τη Super Κατερίνα – ο Νίκος Κοκλώνης βάζει πάνω από όλα την υγεία των συμμετεχόντων, μένει να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του όσον αφορά το μεγάλο τελικό του σόου του Alpha, ο οποίος – υπό κανονικές συνθήκες – είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τη θέση του Χάρη Βαρθακούρη στο live του Σαββάτου (1/1) αναμένεται να πάρει ο Stan, τραγουδώντας μαζί με την Άννα Μαρία Ψυχαράκη.

