Δέσποινα Βανδή: Μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε (βίντεο)

Ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, το περιστατικό έλαβε χώρα στις αρχές του Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή είχε προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και ένα αυτοκίνητο της παραγωγής τη μετέφερε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, έσκασε το λάστιχο του οχήματος στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα η μεταφορά της στο ξενοδοχείο, όπου θα έμενε, να γίνει με περιπολικό της αστυνομίας.

