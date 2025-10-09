«ΔΕΠΥράζει»: Σεμινάριο για τη ΔΕΠΥ στο Αγρίνιο με αφορμή το βιβλίο του Φ. Παπαναστασίου

«ΔΕΠΥράζει»: Σεμινάριο για τη ΔΕΠΥ στο Αγρίνιο με αφορμή το βιβλίο του Φ. Παπαναστασίου
Σεμινάριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο με αφορμή το βιβλίο «ΔΕΠΥράζει – Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς» του ειδικού παιδαγωγού Δρ. Φώτη Παπαναστασίου.

 

Η ανακοίνωση:

Το Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης “Ειρήνη Μικροβά”, με αφορμή το βιβλίο «ΔΕΠΥράζει – Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς» του ειδικού παιδαγωγού Δρ. Φώτη Παπαναστασίου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ».

  • Χώρος διεξαγωγής: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53, Αγρίνιο)
  • Ημερομηνία: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
  • Διάρκεια: 12:00 – 14:00
  • Εισηγητής: Δρ. Φώτης Παπαναστασίου – Ειδικός Παιδαγωγός, Συγγραφέας, MSc Σχολική Ψυχολογία

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Εκδόσεων Πεδίο και του eidikospedagogos.gr και τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας .

Στόχοι του σεμιναρίου

Η κατανόηση της φύσης της ΔΕΠΥ και η παρουσίαση πρακτικών εργαλείων διαχείρισης τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον. Ενότητες που θα αναπτυχθούν:

  • Ορισμός, συμπτωματολογία, γενικά χαρακτηριστικά
  • Πρώιμες ενδείξεις και αιτιολογία
  • Διάγνωση και τρόποι παρέμβασης
  • Στρατηγικές αντιμετώπισης και υποστήριξης παιδιών με ΔΕΠΥ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
  • Ειδικούς ψυχικής υγείας και επαγγελματίες ειδικής αγωγής
  • Φοιτητές σχετικών επιστημών (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, παιδαγωγικά κ.ά.)
  • Γονείς και κηδεμόνες
  • Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει γνώσεις γύρω από τη ΔΕΠΥ

Μετά το σεμινάριο, ο συγγραφέας θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του.

Συμμετοχή

  • Είσοδος ελεύθερη – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
  • Απαραίτητη η κράτηση θέσης μέσω της φόρμας συμμετοχής στο eidikospedagogos.gr
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Η αφίσα:

Ετικέτες: Αγρίνιο, ΔΕΠΥ, σεμινάριο, ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;