«ΔΕΠΥράζει»: Σεμινάριο για τη ΔΕΠΥ στο Αγρίνιο με αφορμή το βιβλίο του Φ. Παπαναστασίου
Σεμινάριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο με αφορμή το βιβλίο «ΔΕΠΥράζει – Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς» του ειδικού παιδαγωγού Δρ. Φώτη Παπαναστασίου.
Η ανακοίνωση:
Το Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης “Ειρήνη Μικροβά”, με αφορμή το βιβλίο «ΔΕΠΥράζει – Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς» του ειδικού παιδαγωγού Δρ. Φώτη Παπαναστασίου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ».
- Χώρος διεξαγωγής: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53, Αγρίνιο)
- Ημερομηνία: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
- Διάρκεια: 12:00 – 14:00
- Εισηγητής: Δρ. Φώτης Παπαναστασίου – Ειδικός Παιδαγωγός, Συγγραφέας, MSc Σχολική Ψυχολογία
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Εκδόσεων Πεδίο και του eidikospedagogos.gr και τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας .
Στόχοι του σεμιναρίου
Η κατανόηση της φύσης της ΔΕΠΥ και η παρουσίαση πρακτικών εργαλείων διαχείρισης τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον. Ενότητες που θα αναπτυχθούν:
- Ορισμός, συμπτωματολογία, γενικά χαρακτηριστικά
- Πρώιμες ενδείξεις και αιτιολογία
- Διάγνωση και τρόποι παρέμβασης
- Στρατηγικές αντιμετώπισης και υποστήριξης παιδιών με ΔΕΠΥ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
- Εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
- Ειδικούς ψυχικής υγείας και επαγγελματίες ειδικής αγωγής
- Φοιτητές σχετικών επιστημών (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, παιδαγωγικά κ.ά.)
- Γονείς και κηδεμόνες
- Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει γνώσεις γύρω από τη ΔΕΠΥ
Μετά το σεμινάριο, ο συγγραφέας θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του.
Συμμετοχή
- Είσοδος ελεύθερη – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
- Απαραίτητη η κράτηση θέσης μέσω της φόρμας συμμετοχής στο eidikospedagogos.gr
- Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
Η αφίσα: