«ΔΕΠΥράζει»: Σεμινάριο για τη ΔΕΠΥ στο Αγρίνιο με αφορμή το βιβλίο του Φ. Παπαναστασίου

Σεμινάριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο με αφορμή το βιβλίο «ΔΕΠΥράζει – Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς» του ειδικού παιδαγωγού Δρ. Φώτη Παπαναστασίου.

Η ανακοίνωση:

Το Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης “Ειρήνη Μικροβά”, με αφορμή το βιβλίο «ΔΕΠΥράζει – Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς» του ειδικού παιδαγωγού Δρ. Φώτη Παπαναστασίου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ».

Χώρος διεξαγωγής: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53, Αγρίνιο)

Ημερομηνία: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Διάρκεια: 12:00 – 14:00

Εισηγητής: Δρ. Φώτης Παπαναστασίου – Ειδικός Παιδαγωγός, Συγγραφέας, MSc Σχολική Ψυχολογία

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Εκδόσεων Πεδίο και του eidikospedagogos.gr και τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας .

Στόχοι του σεμιναρίου

Η κατανόηση της φύσης της ΔΕΠΥ και η παρουσίαση πρακτικών εργαλείων διαχείρισης τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον. Ενότητες που θα αναπτυχθούν:

Ορισμός, συμπτωματολογία, γενικά χαρακτηριστικά

Πρώιμες ενδείξεις και αιτιολογία

Διάγνωση και τρόποι παρέμβασης

Στρατηγικές αντιμετώπισης και υποστήριξης παιδιών με ΔΕΠΥ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής

Ειδικούς ψυχικής υγείας και επαγγελματίες ειδικής αγωγής

Φοιτητές σχετικών επιστημών (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, παιδαγωγικά κ.ά.)

Γονείς και κηδεμόνες

Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει γνώσεις γύρω από τη ΔΕΠΥ

Μετά το σεμινάριο, ο συγγραφέας θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του.

Συμμετοχή

Είσοδος ελεύθερη – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Απαραίτητη η κράτηση θέσης μέσω της φόρμας συμμετοχής στο eidikospedagogos.gr

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Η αφίσα: