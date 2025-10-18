«ΔΕΠΥράζει»: Σεμινάριο για τη ΔΕΠΥ στο Αγρίνιο με αφορμή το βιβλίο του Φ. Παπαναστασίου

Σεμινάριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο με αφορμή το βιβλίο «ΔΕΠΥράζει», το οποίο ουσιαστικά είναι πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς που έγραψε ο ειδικός παιδαγωγός Δρ. Φώτης Παπαναστασίου.

Ο κ. Παπαναστασίου, στο πλαίσιο του σεμιναρίου που διεξήχθη στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας το Σάββατο 18.10.25, απάντησε σε ερωτήματα που αφορούν τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται η διαταραχή και τα οποία διαφέρουν από παιδί σε παιδί, με αισθητά πιο έντονη τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.

Ανέφερε την κληρονομικότητα ως μια από τις πιο βασικές αιτίες εμφάνισης της ΔΕΠΥ, σημειώνοντας ότι καθόλου τυχαίο δεν θα πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι ενήλικες με ΔΕΠΥ που δεν έχει διαγνωστεί, εντοπίζουν ομοιότητες στη συμπεριφορά τους με αυτήν του παιδιού τους.

Οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν η κατανόηση της φύσης της ΔΕΠΥ και η παρουσίαση πρακτικών εργαλείων διαχείρισης τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον.

Αγρίνιο: «Μας έστελναν στην Πάτρα για ένα ράμμα» καταγγέλει η μητέρα παιδιού που τραυματίστηκε σε σχολικό

Ο κ. Παπαναστασίου για να κάνει περισσότερο κατανοητό το σεμινάριο, που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, γονείς, ειδικούς, ψυχικής υγείας, επαγγελματίες ειδικής αγωγής, αλλά και σε όποιον άλλο ενδιαφέρονταν, έδωσε τον ορισμό της ΔΕΠΥ, αναφέρθηκε στην συμπτωματολογία και στα γενικά χαρακτηριστικά, μίλησε για τις πρώιμες ενδείξεις, ενώ καλύπτοντας όλο το «φάσμα» της ΔΕΠΥ αναφέρθηκε αναλυτικά στην διάγνωση, τους τρόπους παρέμβασης και τις στρατηγικές αντιμετώπισης, αλλά και στην υποστήριξη των παιδιών με ΔΕΠΥ!

Αξίζει να τονίσουμε ότι το σεμινάριο διεξήχθη από το Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης «Ειρήνη Μικροβά» που είναι στο Αγρίνιο, από τις εκδόσεις «Πεδίο» και το eidikospaidagogos.gr υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.