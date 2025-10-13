Δεν υπάρχουν χώροι ταφής στο Ευηνοχώρι - Ψόφια στους στάβλους τα άρρωστα ζώα

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στο Ευηνοχώρι Μεσολόγγιου, καθώς υπάρχει πρόβλημα με την ταφή των αρρώστων ζώων με αποτέλεσμα, η κτηνιατρική υπηρεσία να μην προχωρά στην θανάτωση.

Έτσι τα άρρωστα ζώα παραμένουν στους στάβλους και καθημερινά οι κτηνοτρόφοι βρίσκουν νεκρά ζώα.

Έτσι αναγκάζονται να τα θάβουν μόνοι τους στα χωράφια, αλλά τα άγρια ζώα τα ξεθάβουν με αποτέλεσμα να γίνεται διασπορά της νόσου.

Επιπλέον και το γάλα το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά χύνεται στα χωράφια.

Όλα αυτά συνιστούν μετάδοση της νόσου και μάλιστα ραγδαία.

Όπως λέει ο κτηνοτρόφος Γιάννης Μάνθος, από την στιγμή που η ίδια η Πολιτεία δεν μπορεί να τηρήσει τα πρωτόκολλα, τι μπορούν να κάνουν οι κτηνοτρόφοι που έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος του Θεού.

Η Περιφέρεια ζήτησε την βοήθεια και του Δήμου Μεσολογγίου για την εξεύρεση χώρου για την ταφή των ζώων, αλλά δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, διότι ο Δήμος αδυνατεί να βοηθήσει.

Πηγή: aixmi-news.gr