Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες – Με δύο μπλόκα ξεκινάνε σήμερα στην Αιτωλοακαρνανία οι κινητοποιήσεις

Νέες δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν για σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτική Ελλάδας, με ενίσχυση των μπλόκων και αποκλεισμούς δρόμων. Μάλιστα, στην Αιτωλοακαρνανία σήμερα, πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων ξεκινούν με δύο μπλόκα οι κινητοποιήσεις, ένα στα διόδια του Αγγελοκάστρου και ένα στο Άκτιο

Σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία ο αγροτικός κόσμος είναι στους δρόμους και απαιτεί άμεση λύση των καυτών προβλημάτων επιβίωσης που αντιμετωπίζει, αλλιώς δηλώνει πως θα παραμείνει στα μπλόκα μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Την σκυτάλη των συλλαλητηρίων παίρνει σήμερα η Αιτωλοακαρνανία, με το μεγάλο μπλόκο που θα στηθεί στον κόμβο του Αγγελόκαστρου. Πρόθεση των αγροτών είναι η κατάληψη της Ιόνια Οδού, όπως έχουν δηλώσει κατ’ επανάληψη.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας σε σχετικό μήνυμά της σημειώνει:

Συντονίζουμε και εμείς τη δράσης μας με τις δεκάδες Ομοσπονδίες, τους εκατοντάδες Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους και τα χιλιάδες τρακτέρ που έχουν κατακλύσει τους δρόμους. Ήδη και στο νομό έχουμε μπει στη μάχη με το μπλόκο στη Βόνιτσα.

Μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Λεπενού και Νεοχώρι και τις δεκάδες συσκέψεις που προηγήθηκαν, προχωράμε το Σάββατο 6 Δεκέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, σε στήσιμο μπλόκου στα διόδια του Αγγελοκάστρου.

Καλούμε σε μαζική στήριξη του αγώνα μας, τους εργατικούς φορείς, επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, νεολαίας και γυναικών, όλους τους κατοίκους του νομού. Δίνουμε μάχη επιβίωσης, δίνουμε αγώνα που αφορά όλους όσους πνίγει η ακρίβεια και δεν μπορούν να αγοράσουν αυτά που εμείς παράγουμε στο χωράφι ενώ τα πουλάμε τσάμπα, όλους όσους δεν τα βγάζουν πέρα όπως εμείς!

Αχαΐα

Στην Αχαΐα οι αγρότες έδωσαν και χθες δυναμικό “παρόν”. Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκε και η Αιγιάλεια, με μεγάλο μπλόκο που στήθηκε στην γέφυρα Σελινούντα και αποκλεισμό της Ολυμπίας οδού για μία ώρα (7μμ-8μμ). Σήμερα και πάλι οι αγρότες το απόγευμα θα ενισχύσουν το μπλόκο τους και ενδεχομένως να προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στου Κουρλαμπά (111), οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Ερύμανθου έχουν συγκεντρώσει δεκάδες τρακτέρ και περιμένουν το “πράσινο φως” για να προχωρήσουν σε κλείσιμο του δρόμου, ίσως και σήμερα.

Αντίστοιχα και οι αγρότες της Κάτω Αχαΐας όπως και χθες που απέκλεισαν την παλαιά εθνική οδό, θα το επιχειρήσουν και σήμερα. Ενώ έχουν γίνει προτάσεις σε συνεννόηση με τα άλλα μπλόκα του νομού να προχωρήσουν σε αποκλεισμό τόσο της νέας όσο και της παλαιάς εθνικής οδού!

Ηλεία

Στο μπλόκο του Πύργου χθες οι αγρότες απέκλεισαν τον δρόμο για για δύο ώρες, με τους συμμετέχοντες να επαναλαμβάνουν ότι παραμένουν αποφασισμένοι να δικαιωθούν, επιμένοντας στην ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση. Μάλιστα έχει γίνει πρόταση από τους αγρότες για νέο κλείσιμο του κόμβου σήμερα, από τις 20:00 έως τις 22:00

tempo24.gr