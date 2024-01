Η United Airlines διαπίστωσε ότι υπάρχουν βίδες που χρειάζονται «σφίξιμο» κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων του 737 Max 9, μετά την αποκόλληση της πόρτας από το αεροπλάνο της Alaska Airlines.

Η United Airlines δήλωσε ότι «θέματα εγκατάστασης» που αφορούν τα βύσματα των θυρών θα πρέπει να «αποκατασταθούν» προτού ο τύπος αεροσκάφους επιστρέψει στην υπηρεσία. Περίπου 171 αεροσκάφη του ίδιου τύπου παραμένουν καθηλωμένα στο έδαφος από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι σκηνές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας Alaska Airlines από το Πόρτλαντ του Όρεγκον που είχε ως προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνια όταν αποκολλήθηκε η μία πόρτα του αεροπλάνου και ο πιλότος χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (5/1) και έγινε viral καθώς οι επιβάτες, μετά την επιτυχή προσγείωση ανήρτησαν βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους όταν έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και επικράτησε αγωνία, αφού ένα τμήμα του αεροπλάνου αποκολλήθηκε ενώ ήταν στον αέρα.

