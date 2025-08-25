Δεν εμπλέκεται η Βάσω Μαζωνάκη στην αίτηση εγκλεισμού του τραγουδιστή, λέει η οικογένειά του

Δεν εμπλέκεται η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, στην υπόθεση του ακούσιου εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο, ξεκαθαρίζουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους, που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr, την σχετική αίτηση υπέγραψαν η μητέρα του Κλειώ και η αδελφή του Μαρία, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του, Μανώλη.

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα και κατηγορεί για τον εγκλεισμό του, την άλλη αδελφή του, Βάσω με την οποία εξακολουθεί να έχει οικονομικές διαφορές. Μία μάνα διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και να κάνει τα πάντα για να το προστατεύσει, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οικογένειας.

Ολόκληρη η επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη:

Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.

Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει.

protothema.gr