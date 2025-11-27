«Δέμφις»: Στην Αθήνα η παρουσίαση του βιβλίου του Βαλτινού συγγραφέα Κ. Παπαθανασίου

Στην Αθήνα η παρουσίαση του βιβλίου «Δέμφις» του Βαλτινού συγγραφέα, Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, ένα έργο που «είναι η πρώτη του απόπειρα να διασχίσει αχαρτογράφητα νερά Ιστορίας, μυθοπλασίας και μαθηματικής σκέψης».

Η ανακοίνωση:

Oι εκδόσεις Πνοή και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου σας προσκαλούν στην παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος με τίτλο «Δέμφις» το Σάββατο 29/11/2025 και ώρα 15.00 μ.μ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον φιλόξενο χώρο του Café Βιβλιοπωλείου «Ιανός» (Σταδίου 24, Αθήνα).

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν η φιλόλογος κ. Μπρέσιακα Λαμπρινή και η σχεδιάστρια μόδας – επιχειρηματίας κ. Κοντοβά Χριστίνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει ο ηθοποιός φωνής κ. Ορέστης Μήλιος, ενώ το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η ραδιοφωνική παραγωγός και συγγραφέας κ. Τριανταφυλλίδου Δήμητρα.

Η αφίσα: