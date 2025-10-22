Δεκάδες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Γιάννενα, Αττική, Γιαννιτσά, Κρήτη, Έδεσσα και Θεσσαλονίκη

Για συλλήψεις σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις κάνουν λόγο πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Επιχείρηση και συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το protothema.gr.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε 37 συλλήψεις σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα και Γιάννενα.

Οι ίδιες πηγές μεταφέρουν ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι άτομα που έδιναν σε αγρότες και κτηνοτρόφους βεβαιώσεις από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που επί 4 χρόνια είχε προσποριστεί ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές τα άτομα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα 1.036 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να έχουν εισπράξει παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο, Πέμπτη, θα οδηγηθούν στην Αθήνα και θα παραπεμφθούν ενώπιον της ευρωπαίας εισαγγελέως

Οι συλλήψεις έρχονται μετά την έρευνα που διεξάγεται εδώ και μήνες από την Οικονομική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καθώς η έρευνα ολοκληρώθηκε, οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση ξεκίνησαν τις συλλήψεις.