Δείτε βίντεο: «Ξύλο» σε κινηματογράφο στου Ρέντη στο φινάλε - Νεαροί έκαναν φασαρία την ώρα της προβολής

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε το Σάββατο μετά το τέλος μιας ταινίας σε σινεμά στον Ρέντη όταν ομάδα νεαρών, που σύμφωνα με μαρτυρίες είχαν ενοχλήσει με τη φασαρία τους κατά τη διάρκεια της προβολής, ήρθε στα χέρια με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μέσα στην αίθουσα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της ΕΡΤ, οι υπόλοιποι θεατές προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως μόλις ολοκληρώθηκε η ταινία, οι δύο ομάδες ήρθαν στα χέρια, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τις χωρίσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ένταση δεν περιορίστηκε μέσα στο σινεμά, καθώς μετά την έξοδο από την αίθουσα η σύρραξη σχεδόν συνεχίστηκε. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι νεαροί κρατούσαν ακόμη και δύο τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να επιτεθούν στους άλλους.

Ευτυχώς, το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και όλοι αποχώρησαν.

Πηγή: protothema.gr