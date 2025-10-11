Δείτε live την αναπαράσταση της Ναυμαχίας Ναυπάκτου

Δείτε live την εντυπωσιακή Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου στο Ενετικό Λιμάνι.

«…Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή που γνώρισαν οι περασμένοι ή τούτοι οι σημερινοί καιροί, ή που θα δούνε οι μελλούμενοι…» Miguel de Cervantes Saavedra

Η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου αναμένεται και φέτος να είναι εντυπωσιακή, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκατοντάδων θεατών που θα κατακλύσουν το Ενετικό Λιμάνι για να παρακολουθήσουν από κοντά μία μοναδική εμπειρία ιστορικής αναβίωσης.

Ο Δήμος Ναυπακτίας, όπως κάθε χρόνο, τιμά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο, με μία σειρά εκδηλώσεων και δράσεων που κορυφώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Οκτωβρίου 2025.

Απόψε, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 21:00’, τα φώτα στρέφονται στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου, όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας και η παρέλαση του Ιταλικού Συλλόγου “Amici di Lepanto” και του Συλλόγου «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές»

Δείτε live την αναπαράσταση:

Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Δημήτρης Σιούντας, ο οποίος δίνει το καλλιτεχνικό στίγμα μιας ξεχωριστής βραδιάς αφιερωμένης στην Ιστορία, τον Πολιτισμό και τη μνήμη των λαών που συμμετείχαν στη μεγάλη αυτή ναυμαχία.

Πηγή: nafpaktianews.gr