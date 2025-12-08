Δείτε live την 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Δείτε σε live μετάδοση την 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, που πραγματοποιείται, σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Δείτε live την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Η 12η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2026.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 574/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2. Επιλογή σεναρίου ειδικού πολεοδομικού σχεδίου Αγρινίου – Θέρμου. Ειδικό πολεοδομικό σχέδιο Αγρινίου – Θέρμου

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 575/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

3. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Τοπικού Δικτύου Φορέων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά: κακοποίηση και παραμέληση, σεξουαλική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, ενδοσχολική βία και εκφοβισμός (bullying), βία μεταξύ ανηλίκων, παραβατικότητα ανηλίκων, κίνδυνοι μέσω εσφαλμένης χρήσης της τεχνολογίας και του διαδικτύου, εξαφανίσεις και φυγές, προβλήματα διαβίωσης, προβλήματα υγείας.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μπόκα).

4. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου, σχολικού έτους 2026 – 2027.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 20/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

5. Καθορισμός τιμής μονάδας με εξωδικαστικό συμβιβασμό για αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. Γ791 και Κ.Χ. Γ792 στην πολεοδομική ενότητα «Άη Βασιλιώτικα» του σχεδίου πόλης Αγρινίου, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 12/2002 Διορθωτική Π.Ε., επί αιτήσεων Κυριακής Κοτρώτσιου και Ελένης Κοτρώτσιου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

6. Καθορισμός τιμής μονάδας ρυμοτομούμενου ακινήτου στην οδό Κάλβου μεταξύ των Ο.Τ. 87 και Ο.Τ. 89 ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Ζαμπάρα).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).