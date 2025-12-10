ΔΕΗ Tour of Hellas: Εντυπωσιακός απολογισμός παρουσία Βρούτση, με τη «σφραγίδα» του Αγρινίου

Στο Αγρίνιο, την πόλη που κέρδισε τις εντυπώσεις στον αγώνα του 2025, πραγματοποιήθηκε η απολογιστική εκδήλωση της διοργάνωσης, παρουσία του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και του οικοδεσπότη δημάρχου Αγρινίου, Γιώργου Παπαναστασίου.

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδας, συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από περιοχές που συμμετείχαν στον Ποδηλατικό Γύρο, αλλά και από περιοχές που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του 2026, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, χορηγών και στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα «Cycling Greece».

Η φετινή έκδοση επιβεβαίωσε τη δυναμική του ΔΕΗ Tour of Hellas ως ενός από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα με διεθνή απήχηση, καταγράφοντας εντυπωσιακούς δείκτες τηλεθέασης, ψηφιακής απήχησης και συμμετοχής του κοινού.

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ανέφερε:

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει πλέον εδραιωθεί ως μια διοργάνωση που ξεπερνά τον στενό αθλητικό ορίζοντα. Αποτελεί ένα εθνικό αφήγημα προόδου, συνέχειας και συνεργασίας. Μεταφέρει ένα μήνυμα εξωστρέφειας για την Ελλάδα, προβάλλοντας όχι μόνο το αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και την εικόνα των πόλεων μας, την τοπική φιλοξενία και τον δυναμισμό των ανθρώπων που συμμετέχουν.

Η φετινή διοργάνωση απέδειξε ότι η χώρα μπορεί να οργανώνει μεγάλα γεγονότα, με επαγγελματισμό, διαφάνεια και διαρκή βελτίωση. Το 2025 ήταν η πιο δυναμική χρονιά μέχρι σήμερα, με εντυπωσιακή τηλεοπτική και ψηφιακή κάλυψη, μεγάλη προσέλευση του κοινού και σημαντικά αποτελέσματα για τον αθλητισμό, τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η παράταση της θητείας της Cycling Greece έως το 2029, καθώς και η ένταξη του ΔΕΗ Tour of Hellas στη Διεθνή Ένωση Διοργανωτών Ποδηλατικών Αγώνων (AIOCC), αποτελούν αναγνώριση της ποιοτικής αναβάθμισης που έχει επιτευχθεί. Είναι μια ισχυρή επιβεβαίωση της δουλειάς που έχει γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Αγρινίου και τον Δήμαρχο, για την άψογη φιλοξενία και την υποστήριξη της εκδήλωσης. Το Αγρίνιο αγκάλιασε τον αγώνα, οι πολίτες του συμμετείχαν και δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα.

Το βλέμμα μας είναι ήδη στραμμένο στο 2026. Με γνώμονα την εμπειρία και τα αποτελέσματα του 2025, στοχεύουμε ακόμη ψηλότερα, με καλύτερη οργάνωση, περισσότερη διεθνή προβολή και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή πόλεων και ανθρώπων. Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί στο διεθνές ποδηλατικό γίγνεσθαι – και το αποδεικνύουμε με πράξεις».

Ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, στάθηκε στη σημασία της διοργάνωσης για την ανάπτυξη των περιφερειακών πόλεων, ευχαρίστησε το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη και δεσμεύτηκε για μία ακόμα καλύτερη οργάνωση στον τερματισμό που έχει ο ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 στο Αγρίνιο.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και χαιρέτισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Βασίλης Διαμαντόπουλος καθώς και πλήθος συνεργαζόμενων εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης αλλά και φορέων.

Βασικά στοιχεία απολογισμού 2025

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν ιδιαίτερα θετικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την αναβάθμιση του θεσμού:

€8,3 εκατομμύρια συνολικό media value, αυξημένο κατά 75% σε σχέση με το 2024.

Πάνω από 1.200 τηλεοπτικά spots και αναφορές σε ζωντανή κάλυψη.

Περισσότερα από 3.800 online άρθρα, με αύξηση 70% σε σχέση με πέρσι.

Πάνω από 500 ραδιοφωνικά spots και αφιερώματα σε εθνικά και περιφερειακά μέσα, και μάλιστα όχι μόνο με περιεχόμενο αμιγώς αθλητικό.

Τηλεοπτική προβολή σε 120+ χώρες, βάσει των στοιχείων διανομής του τηλεοπτικού σήματος.

150 και πλέον συνεντεύξεις και αφιερώματα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ψηφιακά μέσα.

Ισχυρή παρουσία σε μέσα σταθερής τροχιάς και αστικών συγκοινωνιών, με την καμπάνια του ΔΕΗ Tour of Hellas να εκτιμάται ότι έγινε ορατή σε περισσότερους από 800.000 επιβάτες ημερησίως, για 20 συνεχόμενες ημέρες, σε μετρό, τραμ και λοιπά μέσα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμμετοχή του κοινού, με το συνολικό εκτιμώμενο reach στις πόλεις διέλευσης του αγώνα να υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύριο θεατές, είτε μέσω φυσικής παρουσίας και τοπικών δράσεων είτε μέσω ψηφιακής συμμετοχής, διαγωνισμών και κληρώσεων.

Παράλληλες δράσεις και κοινωνικό αποτύπωμα

Οι παράλληλες δράσεις της Cycling Greece αναπτύχθηκαν τόσο σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, με επίκεντρο τα σχολεία και τους μαθητές των περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο αγώνας, όσο και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στόχος είναι ο ΔΕΗ Tour Of Hellas να εξελίσσεται σε γιορτή για τις πόλεις που τον φιλοξενούν, με ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και ενδυνάμωση της ποδηλατικής κουλτούρας.

Οικονομικά αποτελέσματα

Η διοργάνωση κατέγραψε ουσιαστικές αυξήσεις στα οικονομικά της μεγέθη:

Αύξηση 39% στα έσοδα από χορηγούς.

Αύξηση 23,5% στα έσοδα από θεσμικούς συνδιοργανωτές.

Η αύξηση κατά 10,5% στα οργανωτικά έξοδα αντανακλά τη συστηματική αναβάθμιση του αγώνα.

Η φετινή έκδοση λειτούργησε με υψηλότερες προδιαγραφές, τόσο σε τεχνικές απαιτήσεις όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών, καθώς έχει τεθεί ο στόχος της ανόδου σε ανώτερη κατηγορία αξιολόγησης από την Παγκόσμια

Ομοσπονδία (UCI) τα επόμενα χρόνια.

Η προοπτική αυτή απαιτεί στοχευμένες επενδύσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή και κύρος.

Η διοργάνωση ξεκινάει από τα Γιάννενα στις 5/5 με μια φαντασμαγορική παρουσίαση ομάδων πάνω στη Λίμνη των Ιωαννίνων!

Οι διαδρομές του 2026, όπως ανακοινώθηκαν στην Απολογιστική παρουσίαση είναι οι εξής:

6/5/2026

Γιάννενα- Αγρίνιο

7/5/2026

Καρπενήσι – Λάρισα

8/5/2026

Βόλος – Λαμία

9/5/2026

Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

10/5/2026

Πειραιάς – Σύνταγμα

Η Senior Brand & Marketing Communication Director του Ομίλου ΔΕΗ, μεγάλου χορηγού και ονοματοδότη της διοργάνωσης, Κατερίνα Χρυσοπούλου, δήλωσε:

«Κάθε χρονιά ο ΔΕΗ Tour of Hellas μας υπενθυμίζει πόσο δυναμική και ενωτική μπορεί να είναι μια διοργάνωση που εμπνέει ανθρώπους, ομάδες και κοινότητες σε όλη τη χώρα. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε για μία ακόμη χρονιά τη σημασία της συνεργασίας, της άρτιας οργάνωσης και της συλλογικής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ως ονοματοδότης και μεγάλος χορηγός, η ΔΕΗ στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και την κοινωνική συνοχή, προωθώντας το ποδήλατο ως μέσο άθλησης, ψυχαγωγίας και πράσινης μετακίνησης και αφήνουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Η διαρκής εξέλιξη του αγώνα, καθώς και η αυξανόμενη συμμετοχή ομάδων υψηλού επιπέδου, επιβεβαιώνουν τη σημασία του για τον ελληνικό αθλητισμό και την εικόνα της χώρας στο παγκόσμιο αθλητικό γίγνεσθαι. Με τη δυναμική που είχε η φετινή διοργάνωση, και έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη, ανυπομονούμε πραγματικά για όσα θα φέρει ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026».

Η εκδήλωση όπως μεταδόθηκε απ’ ευθείας: