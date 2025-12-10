ΔΕΗ Tour of Hellas 2025: Εντυπωσιασμένος ο Γιάννης Βρούτσης στο Πάρκο Αγρινίου όπου «χτυπά» η καρδιά της ποδηλασίας

Εντυπωσιασμένος ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από τις ποδηλατικές δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 στο Πάρκο Αγρινίου, όπου η ποδηλασία βρέθηκε στο επίκεντρο.

Μια όμορφη ποδηλατική γιορτή πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10.12.25) στο Παπαστράτειο Πάρκο Αγρινίου, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων για την απολογιστική εκδήλωση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025, παρουσία του Γιάννη Βρούτση.

Δεκάδες μαθητές από Δημοτικά Σχολεία του Αγρινίου (5ο, 8ο και 12ο) καθώς και του Αγίου Κωνσταντίνου (1ο και 2ο) συμμετείχαν στη δράση, με τον καλό καιρό να συμβάλλει στη δημιουργία ιδανικού κλίματος. Η ποδηλασία, συνδεδεμένη με την Οδική Ασφάλεια, αποτέλεσε το κεντρικό στοιχείο της εκδήλωσης.

Το Πάρκο μεταμορφώθηκε σε πίστα αγώνων, ενώ οι πρωτότυπες δραστηριότητες που προετοίμασε η Cycling Greece κέντρισαν το ενδιαφέρον και ενθουσίασαν τόσο τα παιδιά όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Ο κ. Γιάννης Βρούτσης μετέβη στον χώρο μαζί με τον δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία, σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την επιτυχία της δράσης.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Βρούτσης τόνισε:

«Δεν έχω ξαναδεί τόσο ωραία εικόνα σε παράλληλες δράσεις. Έγιναν πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες. Ευχαριστούμε το Υπουργείο, τους αθλητικούς συλλόγους, τα παιδιά που είναι εδώ, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Πάνω απ’ όλα, μπράβο, γιατί όταν βάζουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, κάνουμε το πιο σημαντικό και πιο ωραίο που μπορούμε. Το καλύτερο εφόδιο που μπορούμε να τους δώσουμε στη ζωή.

Το Αγρίνιο επιλέγεται από το Υπουργείο Αθλητισμού ως μια πολύ δραστήρια πόλη. Γιατί εδώ, στο Αγρίνιο, η οργάνωση των δράσεων είχε τεράστια επιτυχία και από τη συμμετοχή του κόσμου, και από την οργάνωση.

Και αυτά τα παιχνίδια που γίνονται φέτος έχουν έναν στόχο: το Αγρίνιο να γίνει πόλη στην οποία θα έχει τερματισμό, αλλά και αφετηρία, ο μεγάλος διεθνής αγώνας ποδηλάτου της Ελλάδας, ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός.

Φέτος, λοιπόν, αυτή η μεγάλη αθλητική διοργάνωση θα έχει ιδιαίτερη στάση στο Αγρίνιο. Και θέλουμε όλα αυτά τα παιδιά να ζήσουν από κοντά το γεγονός και να δουν τους μεγάλους αθλητές.»

Ακούστε τις δηλώσεις του κ. Βρούτση:

Σε σχετικές δηλώσεις ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε:

«Τιμή και χαρά που βρίσκεται ο υφυπουργός Αθλητισμού εδώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είχε έρθει και στο ποδηλατικό αγώνα προηγούμενης χρονιάς και πραγματικά είναι τιμή και χαρά που βρίσκεται εδώ, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιλέγει και το Αγρίνιο να είναι στον ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας, αυτό το παγκόσμιο γεγονός με τερματισμό και αφετηρία και θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό.

Λοιπόν, εμείς ως Αγρίνιο, ως Αγρινιώτες, ως Δήμος Αγρινίου στηρίζουμε και βλέπετε ότι η επαρχία έχει ανάγκη τέτοιες διοργανώσεις Πρέπει λοιπόν να δημιουργούμε τις υποδομές τις αντίστοιχες και να φιλοξενούμε τέτοιες μεγάλες οργανώσεις που τις έχει ανάγκη η επαρχία και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει απολύτως».

Ακούστε τις δηλώσεις του κ. Παπαναστασίου:

Δείτε φωτογραφίες: