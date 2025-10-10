ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε οικισμούς του Καστρακίου και στη Λυσιμαχεία

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει πως σήμερα Παρασκευή 10.10.25 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος σε οικισμούς του Καστρακίου και στη Λυσιμαχεία.

Συγκεκριμένα όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΔΗΕ σε οικισμούς Καστρακίου (ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ), ΣΠΟΛΑΙΤΑ, ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ, ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ (ΑΝ/ΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ) και στη Λυσιμαχεία στα Παλαιά Λουτρά

Οι ώρες της διακοπής είναι από 8.00π.μ. το πρωί έως 11.00π.μ. στο Καστράκι και έως 1.30μ.μ. στην Λυσιμαχεία

Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να μπαίνετε και στο site www.deddie.gr