ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε οδούς και χωριά του Αγρινίου μέσα στο Σαββατοκύριακο

Από την αρμόδια διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώθηκε πως θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος σε οδούς και χωριά του Αγρινίου μέσα στο Σαββατοκύριακο

«Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025, από τις 08:00 έως 11:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο ΑΓΡΙΝΙΟ στις οδούς ΣΟΛΩΜΟΥ και ΣΙΑΔΗΜΑ.

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 από 07:30 έως 08:30 θα γίνουν Ολιγόλεπτες Διακοπές Ρεύματος στην Περιοχή Του Δήμου Θέρμου, στην Περιοχή Του Δήμου Αγρινίου στα χωριά ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ και στα Χωριά της ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές διακοπής στο site www.deddie.gr».

25 Σεπ 2025

