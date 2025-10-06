«Deal»: Η Μεσολογγίτισσα Ειρήνη Κεβεζέ έφυγε με τα περισσότερα χρήματα της φετινής σεζόν !

Στα 18.000 ευρώ σταμάτησε στο «Deal» το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου η Μεσολογγίτισσα Ειρήνη Κεβεζέ, το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που έχει κερδίσει παίκτης μέχρις στιγμής στη φετινή σεζόν, ενώ με ανταλλαγή θα έπαιρνε τις 70.000 ευρώ!

Έκανε ένα φοβερό παιχνίδι έχοντας ως αρχικό στόχο ένα ποσό της τάξεως των 10.000 ευρώ όμως η τύχη της χαμογέλασε τόσο πολύ που θα μπορούσε να γράψει ιστορία κερδίζοντας το μεγάλο ποσό.

Λίγο πριν το τέλος δε θέλησε να ρισκάρει άλλο και δέχθηκε την προσφορά των 18.000 ευρώ, έπειτα ο Τραπεζίτης ανάμεσα σε δύο μεγάλα ποσά θα της έδινε το δικαίωμα της ανταλλαγής κάτι που έκανε αν και το αποτέλεσμα δε θα μπορούσε να αλλάξει μιας και σταμάτησε.

Όμως, αν συνέχιζε τώρα θα ήταν πλούσια κατά 70 χιλιάδες ευρώ και όλα θα ήταν πολύ καλύτερα για την ίδια και την οικογένειά της.